Актриса Первых ласточек нелегально жила в общежитии с четырьмя парнями
Мария Смолякова назвала плюсы жизни среди начинающих актеров.
Жить в общежитии классно, особенно, если ты – актер. Вы все знакомы между собой, регулярно встречаетесь, весело проводите время. Я нелегально жила в общежитии от Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого вместе со своим парнем. Тогда мы только начали встречаться, и я подживала у него,– объяснила Мария в Instagram-разговоре с актером Кареном Варданяном.
Моя бабушка бралась за голову, потому что я жила в комнате с четырьмя парнями. Хотя не видела в этом ничего ужасного. Было весело, – вспоминает Мария. – Первые полгода мне очень нравилось, потом уже – нет. В итоге мы переехали и сейчас живем в съемной квартире.
Кстати, на Новый год парень Марии Александр сделал ей предложение руки и сердца. Так что уже в 2021 году девушка перейдет в новый статус – жены.
Напомним,