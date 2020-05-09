Актриса Первых ласточек нелегально жила в общежитии с четырьмя парнями

Эксклюзив 9 мая 2020 17:00 Юлия Крутиева
Актриса Первых ласточек нелегально жила в общежитии с четырьмя парнями
Актриса Первых ласточек Мария Смолякова
пресс-служба Нового канала

Мария Смолякова назвала плюсы жизни среди начинающих актеров.

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Общежитие – это не только школа выживания, но и место, где проходят самые веселые вечеринки. Об этом не понаслышке знает актриса Мария Смолякова, сыгравшая Полину в сериале «Первые ласточки», который снял Новый канал. Хотя она и родилась в Киеве, вкусить прелести общажной жизни успела.

Жить в общежитии классно, особенно, если ты – актер. Вы все знакомы между собой, регулярно встречаетесь, весело проводите время. Я нелегально жила в общежитии от Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого вместе со своим парнем. Тогда мы только начали встречаться, и я подживала у него,
– объяснила Мария в Instagram-разговоре с актером Кареном Варданяном.

Маша Смолякова с парнем / социальная сеть Instagram
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И как бы такой образ жизни ни нравился Смоляковой, через полгода он ей надоел. Поэтому возлюбленные попрощались с общежитием.

Моя бабушка бралась за голову, потому что я жила в комнате с четырьмя парнями. Хотя не видела в этом ничего ужасного. Было весело, – вспоминает Мария. – Первые полгода мне очень нравилось, потом уже – нет. В итоге мы переехали и сейчас живем в съемной квартире.

Кстати, на Новый год парень Марии Александр сделал ей предложение руки и сердца. Так что уже в 2021 году девушка перейдет в новый статус – жены.

Напомним,

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