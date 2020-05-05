Від пацанки до панянки-4: участница реалити Влада Роговенко впервые станет мамой
5 мая 2020 21:17
Юлия Крутиева
Від пацанки до панянки-4: участница реалити Влада Роговенко впервые станет мамой
пресс-служба
В 12 выпуске проект «Від пацанки до панянки-4» покинула 24-летняя Владислава Роговенко из Днепра.
Проподаватели Школы леди
решили, что от реалити участница для себя взяла уже все, что могла, и готова возвратиться домой и начать уже "новую" жизнь. Действительно, у Влады произошли большие перемены в жизни.
Оказывается, Роговенко готовится впервые стать мамой. Девушка находится на 4-м месяце беременности. Об этом эксклюзивно сообщается на сайте Нового канала. О своем интересном положении Владислава рассказала в одном из выпусков «Эксперты на карантине», который выйдет 10 мая на YouTube.
Від пацанки до панянки 4 сезон Владислава Роговенко / instagram.com/vladyslava_rogovenko
Девушка призналась, что забеременела на Новый год. Мечтает о доченьке, но пока что пол своего ребенка она не разглашает.
Отцом малыша является бойфренд Влады – Александр. Пара проживает вместе, и молодой человек часто появляется в сториз на странице Роговенко в Инстаграм.
Влада и Александр / instagram.com/vladyslava_rogovenko
Известно, что он – моряк, по полгода проводит в рейсах. Однако сейчас из-за карантина вынужден оставаться дома.
Поздравляем Владиславу Роговенко с таким важным событием в ее жизни! Желаем легкой беременности и родов!
Від пацанки до панянки 4 сезон Владислава Роговенко / instagram.com/vladyslava_rogovenko
Напомним,