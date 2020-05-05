Алена Шоптенко о разрыве с Дмитрием Дикусаром после 3 лет брака: Работа – это не отношения
Хореограф Алена Шоптенко в программе «Зірковий шлях», которая выходит на канале «Украина», откровенно рассказала о причинах развода с бывшим мужем Дмитрием Дикусаром.
Над отношениями нужно работать, а не наоборот. Работа – это не отношения. Мы были очень классными партнерами. Мы были молоды, каждый занимался собой, своей карьерой,– призналась Алена Шоптенко.
Дмитрий Дикусар же до сих пор не женат. И самой большой любовью в своей жизни считает Алену Шоптенко, о чем он не раз заявлял в интервью.
Напомним,