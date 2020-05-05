Алена Шоптенко о разрыве с Дмитрием Дикусаром после 3 лет брака: Работа – это не отношения

5 мая 2020 18:00 Юлия Крутиева
Алена Шоптенко о разрыве с Дмитрием Дикусаром после 3 лет брака: Работа – это не отношения
Хореограф Алена Шоптенко
instagram.com/alena_shoptenko

Хореограф Алена Шоптенко в программе «Зірковий шлях», которая выходит на канале «Украина», откровенно рассказала о причинах развода с бывшим мужем Дмитрием Дикусаром.

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Брак танцоров продлился три года. В разговоре с журналистом канала «Украина» Алена Шоптенко наконец решила нарушить молчание и прокомментировала развод с экс-супругом.

Над отношениями нужно работать, а не наоборот. Работа – это не отношения. Мы были очень классными партнерами. Мы были молоды, каждый занимался собой, своей карьерой,
– призналась Алена Шоптенко.

Алена Шоптенко с мужем Алексеем и сыном Алексеем / instagram.com/alena_shoptenko
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После разрыва они остались в дружеских отношениях. У Алены уже есть новая семья, муж Алексей, с которым, к слову, артистка познакомилась в библиотеке, и почти двухлетний сын Алексей.

Дмитрий Дикусар же до сих пор не женат. И самой большой любовью в своей жизни считает Алену Шоптенко, о чем он не раз заявлял в интервью.

Напомним, 

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