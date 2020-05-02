Алена Шоптенко впечатлила эффектной домашней фотосессией: в одном боди

2 мая 2020 20:00 Катерина Даниленко
Алена Шоптенко впечатлила эффектной домашней фотосессией: в одном боди
Хореограф Алена Шоптенко
социальная сеть Instagram

Знаменитость засветила обнаженные ножки.

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Пикантные снимки на страницах в соцсетях Алены Шоптенко можно увидеть крайне редко. Однако танцовщица иногда балует поклонников сексуальными кадрами в Instagram.

Так, на днях девушка приняла участие в домашней фотосъемке. В кадре молодая мама предстала в довольно смелом образе: одном лишь черном боди и туфлях-лодочках. Танцовщица изгибалась в различных позах, демонстрируя стройные ножки. Онлайн съемку для нее провела свадебный фотограф Катерина Кондратьева.

Никогда не представляла себя в подобном образе! А Екатерина увидела меня именно такой. Может она что-то знает? Ух!
– написала хореограф.

Хореограф Алена Шоптенко / социальная сеть Instagram

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К слову, домашние фотосессии в период карантина практикуют многие украинские звезды. Ранее подобными кадрами поделились Влад Яма с женой, Владимир Дантес и Надя Дорофеева, Позитив, Джамала, Вера Брежнева и другие звезды.

Напомним,

Хореограф Алена Шоптенко / социальная сеть Instagram

Хореограф Алена Шоптенко / социальная сеть Instagram
 

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