Алена Шоптенко впечатлила эффектной домашней фотосессией: в одном боди
Знаменитость засветила обнаженные ножки.
Так, на днях девушка приняла участие в домашней фотосъемке. В кадре молодая мама предстала в довольно смелом образе: одном лишь черном боди и туфлях-лодочках. Танцовщица изгибалась в различных позах, демонстрируя стройные ножки. Онлайн съемку для нее провела свадебный фотограф Катерина Кондратьева.
Никогда не представляла себя в подобном образе! А Екатерина увидела меня именно такой. Может она что-то знает? Ух!– написала хореограф.
Напомним,
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