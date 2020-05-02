Владимир Горянский о карантине: Это всего лишь форс-мажор

2 мая 2020 11:00 Катерина Даниленко
Владимир Горянский о карантине: Это всего лишь форс-мажор
Народный артист Украины Владимир Горянский
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Актер театра и кино рассказал, как карантин повлиял на его жизнь.

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Народный артист Украины Владимир Горянский в одном из телешоу признался, что нашел плюсы в карантинных буднях. Знаменитость воспользовался моментом и уехал на дачу.

Владимир отметил, что наслаждается пусть вынужденным, но приятным отпуском. В свои 61 он все такой же востребованный артист, а его занятость в театре и кино до карантина была расписана буквально поминутно. Сейчас мужчина наконец-то позволил себе отвлечься от творчества и посвятить себя дому и семье.

До коронавируса мы бесконечно гастролировали, по 20 спектаклей в месяц, меня ничего не радовало, а тут коронавирус остановил все. Творческий отпуск нужен, чтобы выйти из этого другими. И я думаю, что я выйду из квартиры, из садового участка действительно другим. Я в это верю,
– утверждает Горянский.

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Артист уверен, что пандемия скоро отступит и все вернутся к прежней жизни:

Коронавирус – это всего лишь форс-мажор, который рано или поздно закончится. Потому нужно надеяться на лучшее.

Напомним,

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