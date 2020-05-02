Владимир Горянский о карантине: Это всего лишь форс-мажор
Актер театра и кино рассказал, как карантин повлиял на его жизнь.
Владимир отметил, что наслаждается пусть вынужденным, но приятным отпуском. В свои 61 он все такой же востребованный артист, а его занятость в театре и кино до карантина была расписана буквально поминутно. Сейчас мужчина наконец-то позволил себе отвлечься от творчества и посвятить себя дому и семье.
До коронавируса мы бесконечно гастролировали, по 20 спектаклей в месяц, меня ничего не радовало, а тут коронавирус остановил все. Творческий отпуск нужен, чтобы выйти из этого другими. И я думаю, что я выйду из квартиры, из садового участка действительно другим. Я в это верю,– утверждает Горянский.
Коронавирус – это всего лишь форс-мажор, который рано или поздно закончится. Потому нужно надеяться на лучшее.
Напомним,