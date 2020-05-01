Даша Астафьева откровенно позировала на бильярдном столе: опять за свое

Фотогеничности Даши Астафьевой можно только позавидовать.

Артистка знает свои сильные стороны и уверенно их демонстрирует во время фотосессий. Певица воплощает в жизнь самые неожиданные образы. И, стоить отметить, удается ей это на все 100%.

Очередными провокационными кадрами знаменитость поделилась в своем Instagram. Певица решила удивить публику сексуальным позированием на бильярдном столе. О скромности здесь и речи быть не может!

Для съемки Даша облачилась в легкое розовое платье на запах, кружевное черное боди и колготки в сетку. Завершили образ замшевые туфли-лодочки на высоком каблуке и яркий макияж с красной помадой.

Разумеется, горячее видео молниеносно распространилось по просторам Сети и вызвало шквал эмоций. Некоторые фолловеры отмечает, что артистка зашла очень далеко и ей стоит остановиться с провокационным материалом. Однако большинство юзеров отметило выдающиеся творческие способности Астафьевой, а также ее точеные формы.

Напомним,