Даша Астафьева откровенно позировала на бильярдном столе: опять за свое
Фотогеничности Даши Астафьевой можно только позавидовать.
Очередными провокационными кадрами знаменитость поделилась в своем Instagram. Певица решила удивить публику сексуальным позированием на бильярдном столе. О скромности здесь и речи быть не может!
Для съемки Даша облачилась в легкое розовое платье на запах, кружевное черное боди и колготки в сетку. Завершили образ замшевые туфли-лодочки на высоком каблуке и яркий макияж с красной помадой.
Напомним,
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