Эмили Ратаковски разделась перед фанатами: пикантные фото

1 мая 2020 10:30 Антонина Старовойт
Эмили Ратаковски разделась перед фанатами: пикантные фото
Эмили Ратаковски разделась перед фанатами: пикантные фото
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Популярная американская модель Эмили Ратаковски опубликовала на своей страничке в Instagram пикантные фото в купальнике из новой коллекции ее бренда Inamorata.

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Известная американская модель и актриса Эмили Ратаковски в очередной раз покорила поклонников идеальной фигурой и упругим телом на своих снимках в Instagram.

На личной страничке в социальной сети звезда опубликовала целую серию горячих фоток, которые анонсируют будущую коллекцию купальников и нижнего белья звезды - Inamorata.  

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На фотках Ратаковски предстала в весьма соблазнительном образе: отсутвие бра, полупрозранчый том и короткие бикини. Помимо этого, Эмили не стала показывать лицо на снимках - все внимание всецело сосредоточено на бренде и идеальных пропорциях модели. 

Под снимками она написала интригующую новость: "Вы готовы? Уже на этой неделе вас ждет новинка". 

Поклонники не могли пройти мимо подбных кадров и, конечно, завалили комментарии звезды хвалебными словами. Среди них были такие: "Ты очень сексуальна", "Настоящая богиня", "Невероятно красивого".

Ранее Эмили Ратаковски уже будоражила сердца фанатов откровенными снимками. К примеру, девушка показывала серию пикантных фото из ванной с полотенцем на голове и без лифчика. 

Напомним, 

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