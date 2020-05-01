Эмили Ратаковски разделась перед фанатами: пикантные фото
Популярная американская модель Эмили Ратаковски опубликовала на своей страничке в Instagram пикантные фото в купальнике из новой коллекции ее бренда Inamorata.
На личной страничке в социальной сети звезда опубликовала целую серию горячих фоток, которые анонсируют будущую коллекцию купальников и нижнего белья звезды - Inamorata.
Под снимками она написала интригующую новость: "Вы готовы? Уже на этой неделе вас ждет новинка".
Поклонники не могли пройти мимо подбных кадров и, конечно, завалили комментарии звезды хвалебными словами. Среди них были такие: "Ты очень сексуальна", "Настоящая богиня", "Невероятно красивого".
Ранее Эмили Ратаковски уже будоражила сердца фанатов откровенными снимками. К примеру, девушка показывала серию пикантных фото из ванной с полотенцем на голове и без лифчика.
Напомним,