70-летний Ричард Гир и 37-летняя Алехандра Сильва стали родителями в третий раз
Бэби-бум в шоу-бизнесе продолжается!
Также источник сообщил, что у Гира и Сильвы на свет появился сын. Сейчас родители вместе с малышом находятся на самоизоляции недалеко от Нью-Йорка, на своем ранчо в Паунд-Ридже.
Отметим, что молодая супруга голливудской звезды забеременела спустя всего 9 месяцев после рождения их первого общего ребенка.
Напомним,
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