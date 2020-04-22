70-летний Ричард Гир и 37-летняя Алехандра Сильва стали родителями в третий раз

Бэби-бум в шоу-бизнесе продолжается!

По информации инсайдеров стало известно, что в семье американского актера Ричарда Гира и его супруги Алехандры Сильвы родился ребенок. Пара пока что не разглашает эту информацию, однако их близкие друзья рассказали о пополнении в семье испанскому таблоиду "HOLA!".

Также источник сообщил, что у Гира и Сильвы на свет появился сын. Сейчас родители вместе с малышом находятся на самоизоляции недалеко от Нью-Йорка, на своем ранчо в Паунд-Ридже.

Отметим, что молодая супруга голливудской звезды забеременела спустя всего 9 месяцев после рождения их первого общего ребенка.

Кроме двух общих сыновей – годовалого Александра и новорожденного, у Ричарда и Алехандры есть дети от предыдущих отношений. У Гира подрастает 20-летний сын Гомер, а у Алехандры – 7-летний сын Альберт.

Напомним,