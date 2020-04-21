Участник группы ТНМК Фоззи во второй раз стал папой
В семье участника популярной украинской группы "ТНМК" случилось радостное событие.
В своем Инстаграм Олег Михайлюта (Фагот) поздравил коллегу с пополнением в семье. Кто родился у музыканта – не известно.
Сьогодні мій соул браза став дабл-батьком!!! Тож вітаємо новоспеченого татуся!
Отметим, что сам Фоззи не распространяется на тему личной жизни. В Сети он не делится снимками супруги и дочери. По словам музыканта, он не хочет пиариться на теме детей.
Напомним,
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