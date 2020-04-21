Участник группы ТНМК Фоззи во второй раз стал папой

В семье участника популярной украинской группы "ТНМК" случилось радостное событие.

Александр Сидоренко, более популярный как Фоззи, стал отцом во второй раз. Об этом стало известно из социальной сети.

В своем Инстаграм Олег Михайлюта (Фагот) поздравил коллегу с пополнением в семье. Кто родился у музыканта – не известно.

Фоззи из ТНМК / instagram.com/fahot

Сьогодні мій соул браза став дабл-батьком!!! Тож вітаємо новоспеченого татуся!

Отметим, что сам Фоззи не распространяется на тему личной жизни. В Сети он не делится снимками супруги и дочери. По словам музыканта, он не хочет пиариться на теме детей.

Напомним,