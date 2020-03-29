Ведущий Интера Андрей Данилевич снова стал папой

29 марта 2020 19:54 Александр Кива
Ведущий Интера Андрей Данилевич снова стал папой
Ведущий Андрей Данилевич
пресс-служба

В семье ведущего ток-шоу «Касается каждого» и детского талант-шоу «Круче всех» на «Интере» Андрея Данилевича пополнение: сегодня, 29 марта, супруга Татьяна подарила ему третьего сына.

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Все как-то легко и просто произошло, очень быстро: час назад приехали в роддом – и вот он уже родился, – делится эмоциями счастливый отец. – Вес – 3400 граммов, рост – 53 сантиметра, над именем думаем. Ура! Ну и денек!

Андрей Данилевич не раз говорил, что мечтает о большой семье, в которой было бы не меньше трех детей. И с огромной любовью и теплотой отзывался о своих старших детях – трехлетнем Тимофее и годовалом Иване.

Во время карантина я еще острее ощутил, что самое главное – это семья, – говорит телеведущий. – Меня не раз спрашивали, в чем лично я – круче всех. И я не изменил своего мнения: я самый крутой папа! И горжусь этим!

Поздравляем Андрея с сыном и желаем здоровья ему и всей его большой и дружной семье!

Видео Андрея Данилевича, первые минуты после рождения сына.

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