Виктория Литвиненко делится опытом: Спасти будущее детей и не сойти с ума самой
Знаменитость дала несколько дельных советов, как избежать кризиса в воспитании детей.
Оказывается, девушка ежедневно выделяет в день 40 минут, чтобы привести свое эмоциональное состояние в норму и заняться медитацией. Именно это, по ее словам, помогает ей не срываться на детей после трудного рабочего дня, а наоборот, слышать их, искать причины их неправильного поведения.
Когда ребенок не слушается, значит, на то есть причина. Нужно понять, в чем проблема, и попытаться ее устранить. Ну и запастись терпением. Я выделяю 40 минут в день, чтобы помедитировать. 20 минут с утра и 20 ‒ вечером. Оставляю детей на мужа, а сама ухожу в себя. Мне это очень помогает, всем советую,‒ заявляет актриса.
После премьеры «Первых ласточек» многие подростки стали делиться своими историями из жизни, которые пересекаются с проблемами героев сериала. И многие из них решили поделиться ними с близкими. Но есть также и те, кто, увидев реакцию своих близких на наш сериал, еще раз убедились в том, что они, к сожалению, не будут поняты,‒ утверждает Литвиненко.
Напомним,