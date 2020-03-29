Виктория Литвиненко делится опытом: Спасти будущее детей и не сойти с ума самой

29 марта 2020 12:00 Катерина Даниленко
Виктория Литвиненко делится опытом: Спасти будущее детей и не сойти с ума самой
Актриса сериала «Первые ласточки» Виктория Литвиненко
социальная сеть Instagram

Знаменитость дала несколько дельных советов, как избежать кризиса в воспитании детей.

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Актриса Виктория Литвиненко, сыгравшая следователя и мать одного из главных героев сериала «Первые ласточки», в откровенном интервью призналась, что помогает ей найти баланс между работой и семьей и на чью поддержку она всегда рассчитывает.

Оказывается, девушка ежедневно выделяет в день 40 минут, чтобы привести свое эмоциональное состояние в норму и заняться медитацией. Именно это, по ее словам, помогает ей не срываться на детей после трудного рабочего дня, а наоборот, слышать их, искать причины их неправильного поведения.

Когда ребенок не слушается, значит, на то есть причина. Нужно понять, в чем проблема, и попытаться ее устранить. Ну и запастись терпением. Я выделяю 40 минут в день, чтобы помедитировать. 20 минут с утра и 20 ‒ вечером. Оставляю детей на мужа, а сама ухожу в себя. Мне это очень помогает, всем советую,
‒ заявляет актриса.

Актриса сериала «Первые ласточки» Виктория Литвиненко / социальная сеть Instagram

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Сериал «Первые ласточки» также оставил отпечаток на ее восприятии. Героиня «прожила» свою роль и сделала для себя много полезных выводов. Кроме того, она отметила, что сериал повлиял на многих подростков.

После премьеры «Первых ласточек» многие подростки стали делиться своими историями из жизни, которые пересекаются с проблемами героев сериала. И многие из них решили поделиться ними с близкими. Но есть также и те, кто, увидев реакцию своих близких на наш сериал, еще раз убедились в том, что они, к сожалению, не будут поняты,
 ‒ утверждает Литвиненко.

Напомним,

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