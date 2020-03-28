Лена из «Ранеток» сняла пикантную сцену с физруком: вот это поворот
31-летняя певица и актриса Елена Третьякова прославилась благодаря участию в группе «Ранетки» и одноименному сериалу, который вышел на экраны в 2008 году.
У нас с Виталиком был незакрытый гештальт. Поэтому нужна версия для нормальных людей. Пусть ваши сердечки наполняются ностальгией,‒ подписала один из снимков Третьякова.
В коротком видеоролике Лена и актер Виталий Абдулов играют романтическую сцену, где пара встречает вместе утро. Девушка в белоснежной рубашке готовит молодому человеку кофе, а он нежно обнимает ее и целует в шею.
Вот как должен был начинаться 4 сезон, согласны? А не «Виктор Михалыч и мне не до тебя там будет»,‒ комментирует ролик знаменитость.
Напомним,