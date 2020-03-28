Лена из «Ранеток» сняла пикантную сцену с физруком: вот это поворот

28 марта 2020 20:00 Катерина Даниленко
Лена из «Ранеток» сняла пикантную сцену с физруком: вот это поворот
Экс-ранетка Лена Третьякова и актер Виталий Абдулов
социальная сеть Instagram

31-летняя певица и актриса Елена Третьякова прославилась благодаря участию в группе «Ранетки» и одноименному сериалу, который вышел на экраны в 2008 году.

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Спустя 12 лет после выхода сериала бас-гитаристка решила порадовать поклонников новой версией отношений своей героини-пацанки Лены Кулеминой и физрука Виктора Михайловича. К такой идее артистку подтолкнули фанаты сериала, которые до сих пор ведут фан-клуб «КВМ» ‒ Кулемина Виктор Михайлович.

У нас с Виталиком был незакрытый гештальт. Поэтому нужна версия для нормальных людей. Пусть ваши сердечки наполняются ностальгией,
‒ подписала один из снимков Третьякова.

Экс-ранетка Лена Третьякова и актер Виталий Абдулов / социальная сеть Instagram

В коротком видеоролике Лена и актер Виталий Абдулов играют романтическую сцену, где пара встречает вместе утро. Девушка в белоснежной рубашке готовит молодому человеку кофе, а он нежно обнимает ее и целует в шею.

Вот как должен был начинаться 4 сезон, согласны? А не «Виктор Михалыч и мне не до тебя там будет»,
‒ комментирует ролик знаменитость.

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К слову, сейчас Третьякову совсем не узнать. Девушка изменила образ жизни, начала заниматься спортом, йогой, нарастила волосы и стала более женственной. Лена много путешествует и преподает психологию, а карьера музыканта и актрисы осталась в прошлом.

Напомним,

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