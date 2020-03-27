Антон Савлепов висел вниз головой, а блондинка уселась сверху на его ягодицы: Было странное ощущение

Эксклюзив 27 марта 2020 18:30 Юлия Крутиева
Антон Савлепов висел вниз головой, а блондинка уселась сверху на его ягодицы: Было странное ощущение
Антон Савлепов на шоу Кто против блондинок
пресс-служба Нового канала

Участницы шоу «Кто против блондинок?» на Новом канале хотят не только доказать мужчинам, что они умнее их, но и продемонстрировать свои таланты.

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Иногда у зрителей в студии «Кто против блондинок?» аж дух захватывает от неординарных умений девушек. Признавайтесь, ведь вас поразили акробатические трюки блонды на пятиметровой высоте?

Блондо-бомба Александра залезла под потолок по полотнам, а затем показала феерический номер акройоги. Девушка висела вниз головой, исполнила в воздухе позы птички, звезды и кита, а также села на шпагат. «Златовласка» продемонстрировала свои гибкость и силу.

Шоу Кто против блондинок? / пресс-служба Нового канала
Более того, Александра предложила исполнить парные элементы звездного участника шоу – певца Антона Савлепова.

Давай, Антон, открой все свои чакры,
– пошутила ведущая Леся Никитюк.

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Теперь певцу пришлось висеть на полотнах вниз головой, а блондинка уселась сверху на его ягодицы. За кулисами певец искренне признался, что ощущения были не из приятных. 
Антон Савлепов на шоу Кто против блондинок? / пресс-служба Нового канала

Для меня это было унизительно, – говорит Антон. – Теперь я понимаю, как чувствуют себя девушки, когда их склоняют к интимным отношениям, которых они не хотят. У меня никогда не было такого опыта, чтобы девушка своей попой садилась мне на попу. Это было очень странное ощущение. Моя чакра, скорее, закрылась, чем открылась. Я чувствовал, что блондинка пыталась пробить своей энергией мою чакру.

Включайте шоу «Кто против блондинок?» на Новом канале каждый вторник в 19:00, чтобы не пропустить самое интересное.

Напомним,

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