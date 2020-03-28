Муж Екатерины Кухар станцевал для нее стриптиз в спальне
Стало известно, чем занимаются артисты после возвращения с Таиланда.
Свободное время знаменитости проводят с пользой: онлайн-занятия, тренировки, общение с друзьями, чтение, просмотры фильмов. Однако не обошлось и без забавных роликов, которые молодые люди снимают для контента в Instagram. Недавно Александр поделился видео, где они с женой принимают участия в одном из Инста-челленджов: переодеваются в одежду друг друга и танцуют. А Екатерина позабавила фолловеров сексуальным танцем супруга.
Друзья, а какие у вас любимые танцевальные сцены из фильмов? Делитесь в комментариях,‒ написала звезда «Танці з зірками», оставив хештег «мужской стриптиз» и «муж зажигает».
Напомним,