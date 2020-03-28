Муж Екатерины Кухар станцевал для нее стриптиз в спальне

Стало известно, чем занимаются артисты после возвращения с Таиланда.

Несмотря на то, что артисты украинского балета Екатерина Кухар и Александр Стоянов вернулись в Украину с отдыха, они решили самоизолироваться в связи с пандемией. Две недели молодые люди проведут наедине в загородном доме под Киевом, чтобы обезопасить своих детей и близких.

Свободное время знаменитости проводят с пользой: онлайн-занятия, тренировки, общение с друзьями, чтение, просмотры фильмов. Однако не обошлось и без забавных роликов, которые молодые люди снимают для контента в Instagram. Недавно Александр поделился видео, где они с женой принимают участия в одном из Инста-челленджов: переодеваются в одежду друг друга и танцуют. А Екатерина позабавила фолловеров сексуальным танцем супруга.

Мужчина попытался сделать пародию на одну из горячих сцен фильма «Грязные танцы». Он расположился возле кровати в майке и штанах, а после нескольких танцевальных движений начал снимать с себя верхнюю часть одежды и примерять очки. Интимный танец оборвался на том, как Александр взобрался на кровать и принялся гладить ноги супруги.

Друзья, а какие у вас любимые танцевальные сцены из фильмов? Делитесь в комментариях,

‒ написала звезда «Танці з зірками», оставив хештег «мужской стриптиз» и «муж зажигает».

Напомним,