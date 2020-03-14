Екатерина Кухар поделилась сексуальными снимками с пляжа в Таиланде
Судья шоу «Танці з зірками» отправилась на отдых в теплые страны.
На первом фото звезда позирует на шезлонге в цельном купальнике с яркой абстракцией, а ее стройное тело покрывает легкий загар. В комментарии балерина написала, что они с мужем заслужили райский отдых, так как до этого длительное время плодотворно работали.
Длительный перелет и мы наконец-то в стране улыбок... После четырехмесячного всемирного тура и более 100 спектаклей мы с Александром Стояновым заслужили райский отдых, так что «пусть весь мир подождет». Время, чтобы выдохнуть, расслабиться и заняться абсолютно ничем! Мы ворвались на архипелаг Краби, как изнемогающие от жажды в оазис! Чтобы восстановиться морально, физически, ментально и эмоционально. Обнулиться и начать дышать этой жизнью заново,‒ поделилась эмоциями Кухар.
Здесь должен быть какой-то содержательный текст о путешествии, но мы оставим его на попозже. А пока, мое сердце бьется учащенней и я полностью погружена в это место,‒ написала знаменитость.
Напомним,
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