Екатерина Кухар поделилась сексуальными снимками с пляжа в Таиланде

14 марта 2020 20:00 Катерина Даниленко
Екатерина Кухар поделилась сексуальными снимками с пляжа в Таиланде
Украинская балерина Екатерина Кухар
социальная сеть Instagram

Судья шоу «Танці з зірками» отправилась на отдых в теплые страны.

Читайте такжеКонстантин Войтенко и 43 блондинки: игра-реванш с драматическим финалом
Известная украинская балерина Екатерина Кухар весенний отпуск проводит в Таиланде. Девушка наслаждается компанией своего супруга, греется под лучами солнца и медитирует среди растений. Сексуальными кадрами с отдыха знаменитость делится в своем микроблоге.

На первом фото звезда позирует на шезлонге в цельном купальнике с яркой абстракцией, а ее стройное тело покрывает легкий загар. В комментарии балерина написала, что они с мужем заслужили райский отдых, так как до этого длительное время плодотворно работали.

Длительный перелет и мы наконец-то в стране улыбок... После четырехмесячного всемирного тура и более 100 спектаклей мы с Александром Стояновым заслужили райский отдых, так что «пусть весь мир подождет». Время, чтобы выдохнуть, расслабиться и заняться абсолютно ничем! Мы ворвались на архипелаг Краби, как изнемогающие от жажды в оазис! Чтобы восстановиться морально, физически, ментально и эмоционально. Обнулиться и начать дышать этой жизнью заново,
‒ поделилась эмоциями Кухар.

Читайте также«Ты должен собирать себя по кускам и идти дальше»: Андре Тан рассказал о банкротстве
На втором фото красотка приняла одну из поз йоги и закрыла глаза, расположившись на деревянном полу. Одета она в черный купальник и цветастый халат. Изюминкой образа стала повязка с живым цветком на голове.

Здесь должен быть какой-то содержательный текст о путешествии, но мы оставим его на попозже. А пока, мое сердце бьется учащенней и я полностью погружена в это место,
‒ написала знаменитость.

Напомним,

 

 

Облако тегов

личная жизнь звезд отдых звезд социальные сети фото новости Екатерина Кухар Александр Стоянов

Материалы по теме

«Сейчас я понимаю всю важность»: Регина Тодоренко откровенно о кормлении грудью
Новости

«Сейчас я понимаю всю важность»: Регина Тодоренко откровенно о кормлении грудью
Екатерина Кухар поделилась сексуальными снимками с пляжа в Таиланде
Новости

Екатерина Кухар поделилась сексуальными снимками с пляжа в Таиланде
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 14.03.2020)
Телешоу

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 14.03.2020)
Рассмеши комика: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 14.03.2020)
Телешоу

Рассмеши комика: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 14.03.2020)

Популярное на сайте

Від пацанки до панянки-4: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.03.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.03.2020)
Финалистка шоу «Зважені та щасливі» впервые показала дочь

Финалистка шоу «Зважені та щасливі» впервые показала дочь
Холостяк-10: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 13.03.2020)

Холостяк-10: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 13.03.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 07.03.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 07.03.2020)

Популярное видео

Від пацанки до панянки-4: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.03.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.03.2020)
Холостяк-10: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 13.03.2020)

Холостяк-10: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 13.03.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 07.03.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 07.03.2020)
Стосується кожного: роды онлайн (эфир от 09.03.2020)

Стосується кожного: роды онлайн (эфир от 09.03.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK