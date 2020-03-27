Олег Панюта признался, за чем больше всего скучает на карантине
Ведущий новостей «Сегодня. Итоги с Олегом Панютой», что выходят на канале «Украина», Олег Панюта рассказал, каких любимых услуг и продуктов ему больше всего не хватает на карантине, и чем все это компенсирует.
«Прежде всего, трудно без парикмахерских, поскольку эфиры никто не отменял и на экране надо выглядеть красиво. А еще скучаю по пирожными в кафешках, которыми часто любил лакомиться. Но мы нашли выход: жена некоторое время назад овладела рецептами различных сладостей, то есть мы нашли здоровую альтернативу и что немаловажно - вкусную. К тому же, многое можно делать самостоятельно: хлеб, макароны. А недавно даже масло попытались сделать в домашних условиях. Поэтому карантин - не помеха для нормального питания», - поделился Олег Панюта.
Олег Панюта уверен, что украинцы - сильная нация и сможет найти в себе силы, чтобы преодолеть все трудности. А также убежден, что каждый должен заботиться о себе и своей семье, о хорошем самочувствии и поддержании иммунитета.
«На самом деле, наши люди способны справиться со многими сложностями и вызовами. Главное - не опускать руки, верить в лучшее и иметь желание преодолеть проблему. И еще не забывать о физических нагрузках, прогулках на свежем воздухе с соблюдением всех необходимых правил в условиях карантина, а также о здоровой пище и витаминах», - отмечает телеведущий.
Напомним,