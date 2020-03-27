Олег Панюта признался, за чем больше всего скучает на карантине

Ведущий новостей «Сегодня. Итоги с Олегом Панютой», что выходят на канале «Украина», Олег Панюта рассказал, каких любимых услуг и продуктов ему больше всего не хватает на карантине, и чем все это компенсирует.

Телеведущий Олег Панюта , находясь на карантине, не отчаивается и паникует, и уверяет, что в условиях самоизоляции не критично отказаться от некоторых привычных услуг, а многие из продуктов с легкостью можно приготовить дома. Однако есть вещи, которых ведущему все-таки не хватает.

«Прежде всего, трудно без парикмахерских, поскольку эфиры никто не отменял и на экране надо выглядеть красиво. А еще скучаю по пирожными в кафешках, которыми часто любил лакомиться. Но мы нашли выход: жена некоторое время назад овладела рецептами различных сладостей, то есть мы нашли здоровую альтернативу и что немаловажно - вкусную. К тому же, многое можно делать самостоятельно: хлеб, макароны. А недавно даже масло попытались сделать в домашних условиях. Поэтому карантин - не помеха для нормального питания», - поделился Олег Панюта.

Олег Панюта уверен, что украинцы - сильная нация и сможет найти в себе силы, чтобы преодолеть все трудности. А также убежден, что каждый должен заботиться о себе и своей семье, о хорошем самочувствии и поддержании иммунитета.

«На самом деле, наши люди способны справиться со многими сложностями и вызовами. Главное - не опускать руки, верить в лучшее и иметь желание преодолеть проблему. И еще не забывать о физических нагрузках, прогулках на свежем воздухе с соблюдением всех необходимых правил в условиях карантина, а также о здоровой пище и витаминах», - отмечает телеведущий.

Флешмоб #УкраїнаВдома, который с началом карантина запустил канал «Украина», объединяет украинцев в эти нелегкие времена, помогает услышать полезные советы, интересные идеи, слова поддержки, не опускать руки, понимать, что, находясь дома, мы спасаем друг друга, спасаем своих близких, спасаем нашу страну. Приобщиться к флешмобу может каждый желающий и поделиться собственным опытом карантина.

Напомним,