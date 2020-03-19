Ведущий канала Украина Олег Панюта: Семья – это тихая гавань

Похоже, ведущий Олег Панюта знает секрет счастливой семейной жизни.

Известный телеведущий новостей на канале «Украина» Олег Панюта рассказал читателям «Теленедели», как сохранить гармонию с женой на протяжении многих лет семейной жизни, а также о быте, путешествиях, семейном бюджете и о ритуалах с детьми.

С женой мы не ссоримся

Ваша супружеская история с женой Мариной длится уже более 27 лет. Трудно сохранять семейное тепло и уют уже столько лет?

Это не трудно, а очень быстро. Уже почти 28, а как вчера, мы садились в троллейбус после росписи в ЗАГСе и ехали праздновать в кафе «Крижинка». А уже потом мы имели две свадьбы, у моих родителей и у жены. Секретов нет, самое важное - это желание быть рядом. Жена - это человек, на которого я могу всегда рассчитывать, быть абсолютно открытым и уверенным в том, что она сделает все, чтобы мне и нашей семье было хорошо. Мы любим друг друга, относимся с огромным уважением, и если, не дай Бог, вдруг не то сделаешь, то кредит доверия достаточно высокий и можно просто извиниться.

А кто первый уступает, когда возникают споры, конфликты?

Сейчас мы уже не ссоримся, не выясняем отношения, хотя раньше всякое бывало. И доказывали друг другу свою правоту, и решали, кто главный, как и в других семьях. Был период, когда я работал на государственной службе, приезжал домой поздно, а когда у меня начались утренние эфиры, я не видел, как просыпается мой ребенок, идет в первый класс. Все это эмоционально было сложно.

Но сейчас, пожалуй, проще... Появилось в семье правило: дома - дом, на работе - работа?

К сожалению, нет. Я очень часто дома на работе: пишу, читаю или общаюсь по телефону. Жена мне не раз говорит: «Ты дома, отключись, забудь, отдохни». Не могу, ведь вещи, о которых мы говорим, которые мы освещаем в новостях, требуют постоянного мониторинга, я должен всегда быть в информационном поле.

Ваша жена также по специальности журналист. Бывали случаи, когда она вам что-то советовала или критиковала?

Она и сейчас это делает. Недавно о последней подводке к сюжету мне сделала замечание, сказала, что я неправильно сформулировал предложения. Я с женой молча согласился (смеется).

Так, кто же главный в семье?

Для меня жена, а для нее, пожалуй, я. Для нас вдвоем самое важное - семья.

С дочкой у нас есть особый ритуал

Олег, а какую домашнюю работу выполняете вы, все, что касается уборки, приготовления еды и мытья посуды - это не к вам?

Я дома делаю то, что необходимо делать. Убираю ли я дом? Да. Делаю ли я это регулярно? Да, я делаю это регулярно. Мою ли я посуду? Да, я мою посуду. Разжигаю ли камин? Да. Если нужно что-то приготовить - я это спокойно сделаю. Например, моя парафия - это домашний йогурт. У нас есть небольшой приусадебный участок. И я люблю покопаться в земле. Картофеля мы не засаживаем, но есть помидоры, зелень, небольшой сад. И, кстати, у нас нет домашней помощницы.

Какое коронное блюдо ваше и жены Марины?

Я ем все, что готовит моя жена. У нее всегда все очень вкусное и не обязательно очень замороченное. Коронное блюдо - пожалуй, бездрожжевой хлеб на закваске. Часто она экспериментирует, делает его и сладким, и соленым, и с ягодами, и с семенами, и изюмом.

А вот за мной в доме закреплено приготовления домашнего йогурта. Говорят, неплохо получается (смеется).

У вас есть с детьми какие-то общие традиции, ритуалы, которые вы делаете вместе?

Я надеюсь, что мы с детьми друзья. И с Антоном, и с Анечкой пытаемся выстроить доверительные отношения. Временами с сыном сложнее, он уже взрослый, но часто обращается ко мне за советами и это очень приятно. С Анечкой у нас есть общий ритуал - выполнение домашнего задания на двоих с папой. Есть надежда, что вскоре дочь перейдет на следующий этап и будет уже самостоятельно все делать. А мы с женой только помогать.

Кто в семье транжира?

Я конечно. Женщина мудра. А если серьезно, мы оба понимаем, что никто из нас на ветер деньги не выбрасывает. А если нам нужно что-то купить серьезное, то мы совместно решаем: стоит или нет.

Семья любит тишину

Часто путешествуете? И есть в семье «ваш» город или страна?

Как правило, два раза в год. Любили до последнего времени Испанию, особенно Барселону, но сейчас она очень изменилась. Поэтому мы в поисках «нашего» нового места.

А путешествия только вдвоем с женой бывают?

Бывают, конечно. На серебряную свадьбу были с Мариной в Праге три дня. В прошлом году в мае посетили Германию. Мне нужно было по работе, но я еще купил жене билет и она была рядом со мной. У нас был вечер и ночь, когда мы имели возможность побродить по городу, насладиться видами, повспоминать какие-то хорошие моменты.

Олег, как вам удается сохранить такую ​​гармонию и «идеальность» в семье?

Семья любит тишину. И чрезмерная публичность не всегда нужна и полезна. Есть вещи, о которых не надо кричать на весь мир, они слишком интимные. Я не устану повторять, семья - это тихая гавань. Может это и есть секрет счастливой семейной жизни?