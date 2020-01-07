Олег Панюта: Надо быть как кактус

Прошедший ноябрь для ведущего новостной программы «Итоги с Олегом Панютой» - важный месяц: он отметил свой день рождения и годовщину работы на канале «Украина».

Оказаться на своем месте

Что еще Олег Панюта считает важным в своей жизни?

- Сказать, что я точно знал в 8 или 10 лет, мол, буду журналистом, не могу. Но точно знаю, что свою первую заметку для газеты написал сознательно, так как мне хотелось рассказать о том, что происходит в нашей школе. За нее получил гонорар - 2 руб. 78 коп. Перед окончанием школы встал перед выбором: идти в театральный или на факультет журналистики. Почему выбрал журналистику? На это было несколько причин. Театральная история - это интересно. Но учиться желательно было в Москве - далеком чужом городе, неприветливом, сыром и надменном. А Киев был теплый, весенний, радостный и приветливый! Город, где я разговаривал на украинском даже в конце 80-х. Во-вторых, чувствовал: то, что смогу сделать как журналист, принесет людям реальную пользу. И не ошибся. Рад, что имею возможность работать на «Украине» - самом рейтинговом канале имени своей страны, который динамично развивается. Очень почетно вести программу имени себя - «Итоги с Олегом Панютой». Это большая ответственность - я должен отвечать за каждое свое слово.

Воспитать детей

- Сына уже нечего воспитывать - ему 26 лет. Сегодня могу ему только что-то посоветовать. Да и то лишь когда он в этом нуждается. Что я должен делать постоянно, независимо от возраста, так это подставлять ему плечо. Ведь взрослые дети - все равно дети. Я переживаю, все ли у него получается, верным ли путем он идет. Так или иначе его выбор - это наш общий выбор и ответственность. Антон получает опыт, набивает шишки, делает ошибки. Но в любом случае семья - всегда то место, где должны быть и общие радости, и общие проблемы. Насколько я готов их разрешить - моя ответственность как отца.

У 11-летней Анюты сейчас период, когда она открывает для себя мир. Дочка играет на саксофоне, читает книги, занимается рукоделием или какими-то домашними делами, и во всех начинаниях мы должны ее поддержать, потому что чем больше у человека навыков, тем больше они ему помогут в будущем.

Доверие, дружеские отношения, готовность прийти на помощь - так строятся мои отношения с детьми. Еще важно не мешать им принимать решения и объяснять, что за них этого никто не должен делать.

< подзаголовок> Построить гармоничные отношения в семье

- Мы познакомились студентами. Марина училась на третьем курсе журфака, я - на первом, жили в одном общежитии. По-моему, это было на какой-то вечеринке или совместных посиделках. Она меня привлекла, прежде всего, своим спокойствием, уравновешенностью и женской мудростью. Это не была любовь с первого взгляда - я в такое не верю. Довольно долго, почти четыре года, мы друг к другу присматривались, прежде чем поженились. Потому что брак - серьезное решение, которое следует принимать раз в жизни.

Какие правила нам помогают поддерживать гармонию в семье? Все очень просто. Во-первых, нельзя держать внутри себя то, что может дать минус в ваших отношениях. Если хочется сделать замечание... Нет, не замечание - если ты хочешь сказать, что тебя не устраивает, скажи сразу. Во-вторых, нужно уступать друг другу. Я часто это делаю. Иногда, конечно, считаю, что именно я прав, и начинаю отстаивать свою позицию. Но на самом деле, это глупость, которая отвлекает от важных вещей. Вместо того чтобы выяснять отношения, лучше обнять жену - это и будет выяснением отношений. А через полчаса проблема сама собой разрешится, потому что объятия - передача друг другу положительных эмоций, и они нейтрализуют весь негатив. Чаще всего размолвки возникают на бытовом уровне. Но такие проблемы никогда не исчезнут. Их надо просто вычеркнуть из повестки дня как раздражитель совместной жизни. Ну, не принес я дров сейчас, принесу через полчаса, все равно ведь огонь в камине горит... В-третьих, надо делать приятные сюрпризы. Не очередную пару обуви - нет! Дарить эмоции. Например, путешествие. Правда, с этим у нас как раз непросто. Знаете, как мы обычно решаем, куда поехать отдыхать? Марина говорит: «Решай сам». То есть она хочет туда, куда я ее отвезу, а мне хочется услышать, куда бы хотела она. (Смеется.)

Вести здоровый образ жизни

- Прежде всего - это свежий воздух и простая пища. Мы редко бываем в ресторанах, потому что не знаем, из каких продуктов там готовят. А если уже идем, то в проверенные заведения, которые ни разу не заставили нас усомниться в качестве предоставляемых услуг. Раньше я курил, сейчас нет - и получаю от этого удовольствие. А еще жена заставляет меня ходить пешком - каждый день и чем больше, тем лучше. Потому что это нагрузка на мышцы, что очень актуально в эпоху, когда мы все ведем сидячий образ жизни.

Иметь хобби

- Многие ошибочно считают, что одно из моих увлечений - верховая езда. Наверное, они так решили после фотосессии для одного журнала, где моя семья снималась с лошадьми. Еще часто встречаю информацию, что люблю готовить. Действительно, мы с Анютой можем испечь и печенье, и пирожное, и какой-то тортик - если у нас есть такое желание и нет мамы рядом. (Смеется.) С удовольствием приготовлю мясо на открытом огне, поджарю яичницу и сделаю азу по-татарски. Это же несложно! Но мужская лень - она сильнее, чем желание перекусить чем-нибудь вкусненьким. А особенно когда жена прекрасно готовит. Поэтому честно признаюсь: угощаться люблю больше, чем стоять на кухне.

Но хобби у меня есть, и ему уже 30 лет! Это кактусы. Школьником я написал статью о женщине, которая увлекалась разведением кактусов, - на подоконниках ее двухкомнатной квартиры их было около 150 видов! Она подарила мне два небольших отросточка. Дома я воткнул их в землю, и они принялись. С тех пор и начал выращивать. Были периоды, когда ухаживал за 70 видами. Однако кактусы хоть и неприхотливы, но любят, чтобы с ними общались. И если у меня не было на разговоры времени, потихоньку засыхали. В итоге осталось с десяток растений, которые, очевидно, почувствовали меня и поняли, что хотят быть рядом.

Я и себя иногда сравниваю с кактусом - мой журналистский путь. Ты можешь оказаться в любых необычных или сложных обстоятельствах, тебя может бросать туда-сюда, и ты должен быть похож на кактус - уметь себя защитить, быть выносливым. А при первой же благоприятной ситуации расцвести…

Текст: Ольга Владимирова

