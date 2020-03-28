Эмбер Херд застукали в лифте с Илоном Маском: полураздетая в объятиях

28 марта 2020 14:00 Катерина Даниленко
Эмбер Херд застукали в лифте с Илоном Маском: полураздетая в объятиях
Экс-жена Джонни Деппа Эмбер Херд
социальная сеть Instagram

«Факт измены на лицо», ‒ утверждают западные СМИ.

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Американский таблоид обнародовал провокационные кадры, на которых актриса Эмбер Херд в неглиже обнимается с Илоном Маском. А происходит это в частном лифте к пенхаусу… Джонни Деппа.

Ранее 55-летний Депп утверждал, что его экс-жена изменяла ему еще в первый месяц после свадьбы. Однако изобретатель уверял, что начал встречаться с Херд лишь после расставания с актером.

Эмбер Херд и Илон Маск / социальная сеть Instagram

На фото в лифте Эмбер стоит в белье и накидке, а Илон прижимается к ней и обнимает ее за плечи. Когда точно были сделаны фото пока неизвестно, однако охранники комплекса ранее заявляли, что Маск посещал Херд до того, как она подала на развод с Деппом в мае 2016 года.

Интересно, что слухи об интрижке между миллиардером и Херд ходили давно. Они познакомились на съемках фильма «Мачете убивает». Объявить о своих отношениях они решили после развода Херд. Однако, роман знаменитостей продлился недолго.

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К слову, судебные разбирательства между Деппом и Херд до сих пор у всех на слуху. Актриса настаивает на том, что Депп бил ее, а актер подал на нее иск за клевету.

Напомним,

Эмбер Херд и Илон Маск / социальная сеть Instagram

Эмбер Херд и Илон Маск / социальная сеть Instagram
 

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