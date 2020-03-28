Елена Кравец о двух выкидышах: На этой скорости детей не вынашивают
Звезда студии «Квартал 95» сделала откровенное признание.
По словам знаменитости, после рождения дочери Марии, она очень хотела еще детей. И Бог послал ей такую возможность. Однако плотный рабочий график, постоянные концерты, переезды и эмоциональные скачки привели к тому, что обе беременности прервались на одном и том же сроке.
Да, была гонка и на этой скорости детей не вынашивают. Поэтому у меня два раза случилась замершая беременность. При том на одном и том же сроке – на 8 неделях. Когда-то об этом было трудно говорить. Сейчас, как мой муж сказал: «Ну смотри, они же вернулись к тебе, эти двое»,‒ откровенничает Елена.
Случившееся заставило женщину обратиться к специалистам. Она несколько лет ходила к психоаналитику. Кроме того, пережить трагедии ей помогли муж и дочь.
Да, все было в голове. Если у кого-то вдруг сейчас происходит такая ситуация, я как мама, как женщина – советую обратить внимание на состояние души и не бояться обратиться за помощью к психологии, к профессионалам в этой области,‒ заявляет актриса.
Напомним,
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