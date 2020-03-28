2-летний сын Энрике Иглесиаса и Анны Курниковой растрогал поклонников: Смех и любовь

44-летний певец с семьей находится на карантине.

Родительские будни Энрике Иглесиаса и Анны Курниковой очень насыщенные, ведь с тремя детьми скучать не приходится. В своем Instagram певец показал, как развлекается с 2-летним сыном Николасом.

Мужчина снял видео, где играет в прятки с малышом под одеялом. Мальчика он называет по-домашнему «Коко», а тот, в свою очередь, называет отца «папа» с ударением на последнем слоге. Лучезарная улыбка и смех малыша тут же разлетелись по Сети.

Лучший способ провести время дома,

‒ подписал видео артист с хештегами «смех» и «любовь».

Подписчики пришли в восторг от увиденного. Они благодарят Энрике за заряд позитива, который сейчас так необходим на фоне всего, что происходит в мире. Многие отметили, что Николас становится все больше похожим на звездного отца.

К слову, в семье мировой звезды подрастает еще двое детей: сестра-двойняшка Николаса Люси и 2-месячная малышка Маша. Неоднократно в интервью музыкант утверждал, что воспитание детей ‒ нелегкое дело, но он бы его ни на что в жизни не променял.

Напомним,