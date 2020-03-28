2-летний сын Энрике Иглесиаса и Анны Курниковой растрогал поклонников: Смех и любовь
44-летний певец с семьей находится на карантине.
Мужчина снял видео, где играет в прятки с малышом под одеялом. Мальчика он называет по-домашнему «Коко», а тот, в свою очередь, называет отца «папа» с ударением на последнем слоге. Лучезарная улыбка и смех малыша тут же разлетелись по Сети.
Лучший способ провести время дома,‒ подписал видео артист с хештегами «смех» и «любовь».
Подписчики пришли в восторг от увиденного. Они благодарят Энрике за заряд позитива, который сейчас так необходим на фоне всего, что происходит в мире. Многие отметили, что Николас становится все больше похожим на звездного отца.
Напомним,