Василий Вирастюк рассказал, как покойная супруга спасла его от запоев

21 апреля 2020 15:00 Юлия Крутиева
Василий Вирастюк рассказал, как покойная супруга спасла его от запоев
Спортсмен Василий Вирастюк
пресс-служба канала СТБ

Иногда сны спасают в трудных ситуациях.

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Много лет назад известный спортсмен Василий Вирастюк потерял любимую жену. Светлану накрыло лавиной, и женщина трагически погибла.

Обладатель титула «Самый сильный человек в мире» не смог справиться с горем и запил. Но однажды Светлана приснилась мужу.

Спортсмен Василий Вирастюк / facebook.com/vasyl.virastyuk

Это произошло на девятый день, когда обычно заказывают службу, – рассказал в программе «Зірковий шлях» на канале «Украина» Василий Вирастюк. – Она приснилась мне в странном месте и стала указывать направление, куда летят гробы. Светлана говорит: «Видишь, все эти люди умерли. Они мучились. А я умерла быстро, поэтому ты за меня не переживай». Я проснулся утром перед службой и понял, что надо прекращать пить. После службы мы собрались уже в более узком кругу семьи на обед. Я выпил буквально 100 гр. красного вина и все. Уже на следующий день я взял спортивную сумку и пошел на тренировку.

Напомним,  

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