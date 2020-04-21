Василий Вирастюк рассказал, как покойная супруга спасла его от запоев
21 апреля 2020 15:00
Спортсмен Василий Вирастюк
пресс-служба канала СТБ
Иногда сны спасают в трудных ситуациях.
Василий Вирастюк потерял любимую жену. Светлану накрыло лавиной, и женщина трагически погибла.
Обладатель титула «Самый сильный человек в мире» не смог справиться с горем и запил. Но однажды Светлана приснилась мужу.
Спортсмен Василий Вирастюк / facebook.com/vasyl.virastyuk
Это произошло на девятый день, когда обычно заказывают службу, – рассказал в программе «Зірковий шлях» на канале «Украина» Василий Вирастюк. – Она приснилась мне в странном месте и стала указывать направление, куда летят гробы. Светлана говорит: «Видишь, все эти люди умерли. Они мучились. А я умерла быстро, поэтому ты за меня не переживай». Я проснулся утром перед службой и понял, что надо прекращать пить. После службы мы собрались уже в более узком кругу семьи на обед. Я выпил буквально 100 гр. красного вина и все. Уже на следующий день я взял спортивную сумку и пошел на тренировку.
Напомним,