Від пацанки до панянки-4: кто покинул проект в 10 выпуске от 20.04.2020
Героиня реалити Нового канала Виктория #Боксерша Алехина спасла от выгона Вику #Синяк Кошутину ценой своего иммунитета.
Наименее искренней и наиболее отстраненной во время испытаний на этой неделе была 20-летняя одесситка Виктория #Синяк Кошутина.
Когда Вика оставалась с мамой, а психолога рядом не было, то она превращалась в ту Викторию, с которой мы познакомились в начале учебного процесса,– говорит заместитель директора Школы леди Екатерина Виноградова.
Виктория напоминает мне Джокера в женском обличье, – соглашается с коллегой директор Татьяна Мокриди. – Сегодня – одна, а завтра – другая. Я бы советовала ей вернуться в реальность, перестать играть и начать жить.
Когда преподаватели назвали мое имя, я была удивлена, – говорит участница реалити Нового канала Виктория #Синяк Кошутина. – Не ожидала, что на этой неделе могу поехать домой именно я. Не знала, куда мне возвращаться, и что делать.
Эта неделя оказалась очень непростой для всех нас, – объяснила она, – поскольку была посвящена болезненной теме – семье. Поэтому считаю, что уйти в этот раз не заслуживает никто. Я хочу дать шанс и готова подарить свое право вето Виктории #Синяк. Так будет справедливо.
Напомним,