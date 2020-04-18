Від пацанки до панянки-4: участница попала в реанимацию после попытки самоубийства

После неудачной попытки свести счеты с жизнью на больничной койке оказалась Катерина Устинова.

В девятом выпуске «Від пацанки до панянки» покинула самая трогательная участница – Катерина #Канарейка Устинова. По правилам на проекте остаются только те пацанки, которые стремятся к изменениям и показывают хорошие результаты. Полет #Канарейки в новую жизнь оказался слишком медлительным.

После вылета из реалити Катя Устинова приняла участие в «Пацанском краш-тесте», который выходит на сайте и YouTube-канале Нового канала. Экс-участница «Від пацанки до панянки» рассказала о болезненных событиях прошлого. Развод родителей, насилие в семье и попытка суицида, которая закончилась реанимацией, – обо всем этом #Канарейка вспоминала с болью в сердце.

Катя Устинова призналась, что неоднократно задумывалась о самоубийстве. Непонимание со стороны мамы, домогательства отчима и острое чувство одиночества выбывали девушку из колеи. Убегая от проблем, #Канарейка находила спасение в алкоголе. Он буквально развязывал ей руки и туманил разум. Но однажды это зашло слишком далеко.

Когда я пьяная, мне всегда хочется с собой что-то сделать, – рассказала экс-участница «Пацанок». – Как-то я напилась много таблеток, из-за чего оказалась в реанимации. Состояние было тяжелым, меня долго откачивали. Я смутно помню все происходящее. Не знаю даже, кто вызвал скорую. Открыла глаза, когда меня везли в лифте врачи. Потом пришла в себя в реанимации, как только меня откачали.

Від пацанки до панянки 4 сезон Катя Устинова / пресс-служба Нового канала

По словам #Канарейки, алкоголь усиливает ее страхи и проверяет на стойкость. Она идет навстречу опасностям, нередко оказываясь в шаге от смерти. Но жизнь подкидывает ей шансы на спасения.

Когда я выпиваю, раны начинают болеть, поэтому и хочется покончить с этим, – поделилась Катя Устинова. – Как-то я пришла на мост и решила проверить, смогу ли прыгнуть. Рядом оказался человек. Он поинтересовался, что я собираюсь делать, на что я ответила: «Хочу прыгнуть». И он предложил сделать это вместе. Когда этот мужчина начал закидывать ногу за перекладину, я с ужасом пришла в себя и остановила его. Время было около 5 часов утра, потом мы пошли на заправку, где я купила ему энергетиков и сигарет, еще и денег дала напоследок. Короче, он развел меня на бабки. Но он остановил меня, подарив шанс на жизнь!

Напомним,