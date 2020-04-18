Від пацанки до панянки-4: участница попала в реанимацию после попытки самоубийства

18 апреля 2020 22:00 Юлия Крутиева
Від пацанки до панянки-4: участница попала в реанимацию после попытки самоубийства
Від пацанки до панянки 4 сезон
пресс-служба Нового канала

После неудачной попытки свести счеты с жизнью на больничной койке оказалась Катерина Устинова.

Читайте такжеХолостяк-10: подробности 7 выпуска – самое эмоциональное прощание сезона, обиды и… осуждение других
В девятом выпуске «Від пацанки до панянки» покинула самая трогательная участница – Катерина #Канарейка Устинова. По правилам на проекте остаются только те пацанки, которые стремятся к изменениям и показывают хорошие результаты. Полет #Канарейки в новую жизнь оказался слишком медлительным.

После вылета из реалити Катя Устинова приняла участие в «Пацанском краш-тесте», который выходит на сайте и YouTube-канале Нового канала. Экс-участница «Від пацанки до панянки» рассказала о болезненных событиях прошлого. Развод родителей, насилие в семье и попытка суицида, которая закончилась реанимацией, – обо всем этом #Канарейка вспоминала с болью в сердце. 

Катя Устинова призналась, что неоднократно задумывалась о самоубийстве. Непонимание со стороны мамы, домогательства отчима и острое чувство одиночества выбывали девушку из колеи. Убегая от проблем, #Канарейка находила спасение в алкоголе. Он буквально развязывал ей руки и туманил разум. Но однажды это зашло слишком далеко.

Когда я пьяная, мне всегда хочется с собой что-то сделать, – рассказала экс-участница «Пацанок». – Как-то я напилась много таблеток, из-за чего оказалась в реанимации. Состояние было тяжелым, меня долго откачивали. Я смутно помню все происходящее. Не знаю даже, кто вызвал скорую. Открыла глаза, когда меня везли в лифте врачи. Потом пришла в себя в реанимации, как только меня откачали.

Від пацанки до панянки 4 сезон Катя Устинова / пресс-служба Нового канала
Читайте такжеРевизор. Карантин: кто получил табличку от Юлии Панковой в 1 спецвыпуске проекта
По словам #Канарейки, алкоголь усиливает ее страхи и проверяет на стойкость. Она идет навстречу опасностям, нередко оказываясь в шаге от смерти.  Но жизнь подкидывает ей шансы на спасения.

Когда я выпиваю, раны начинают болеть, поэтому и хочется покончить с этим, – поделилась Катя Устинова. – Как-то я пришла на мост и решила проверить, смогу ли прыгнуть. Рядом оказался человек. Он поинтересовался, что я собираюсь делать, на что я ответила: «Хочу прыгнуть». И он предложил сделать это вместе. Когда этот мужчина начал закидывать ногу за перекладину, я с ужасом пришла в себя и остановила его. Время было около 5 часов утра, потом мы пошли на заправку, где я купила ему энергетиков и сигарет, еще и денег дала напоследок. Короче, он развел меня на бабки. Но он остановил меня, подарив шанс на жизнь!

Напомним,

Облако тегов

Новый Канал личная жизнь новости телешоу самоубийство Від пацанки до панянки-4 суицид

Материалы по теме

Холостяк-10: подробности 7 выпуска – самое эмоциональное прощание сезона, обиды и… осуждение других
Новости

Холостяк-10: подробности 7 выпуска – самое эмоциональное прощание сезона, обиды и… осуждение других
Горячие кадры в ванной: Влад Яма с женой устроили романтическую онлайн-фотосессию
Новости

Горячие кадры в ванной: Влад Яма с женой устроили романтическую онлайн-фотосессию
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 18.04.2020)
Телешоу

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 18.04.2020)
Від пацанки до панянки-4: участница попала в реанимацию после попытки самоубийства
Новости

Від пацанки до панянки-4: участница попала в реанимацию после попытки самоубийства

Популярное на сайте

Голос країни-10: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 12.04.2020)

Голос країни-10: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 12.04.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 13.04.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 13.04.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 11.04.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 11.04.2020)
Почему яйца необходимо есть каждый день: ТОП-5 причин

Почему яйца необходимо есть каждый день: ТОП-5 причин

Популярное видео

Голос країни-10: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 12.04.2020)

Голос країни-10: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 12.04.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 13.04.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 13.04.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 11.04.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 11.04.2020)
Орел и решка. Безумные выходные: смотреть онлайн 3 выпуск от 12.04.2020

Орел и решка. Безумные выходные: смотреть онлайн 3 выпуск от 12.04.2020
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK