МастерШеф. Профессионалы-2: кто покинул шоу в 8 выпуске от 18.04.2020

18 апреля 2020 22:55 Юлия Крутиева
МастерШеф. Профессионалы-2: кто покинул шоу в 8 выпуске от 18.04.2020
МастерШеф. Профессионалы-2: кто покинул шоу в 8 выпуске от 18.04.2020
пресс-служба канала СТБ

18 апреля на канале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 8 выпуск кулинарного шоу «МастерШеф. Профессионалы-2».

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На битве черных фартуков как всегда было жарко. Ведь участникам шоу «МастерШеф. Профессионалы-2» нужно было применить невероятный спектр техник, чтобы остаться в проекте. Какие 5 техник приготовления повара должны использовать в своем блюде – определяли с помощью дартса.

И так, по итогам битвы черных фартуков, в 8 выпуске шоу «МастерШеф. Профессионалы-2» покинул Володя Чахмахчян

МастерШеф. Профессионалы-2: кто покинул шоу в 8 выпуске от 18.04.2020 / пресс-служба

Новый выпуск шоу «МастерШеф. Профессионалы-2» смотрите в следующую субботу, 25 апреля, в 19:00 на СТБ и после эфира на нашем сайте TV.UA

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