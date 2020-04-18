МастерШеф. Профессионалы-2: кто покинул шоу в 8 выпуске от 18.04.2020
18 апреля 2020 22:55
Юлия Крутиева
МастерШеф. Профессионалы-2: кто покинул шоу в 8 выпуске от 18.04.2020
пресс-служба канала СТБ
18 апреля на канале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 8 выпуск кулинарного шоу «МастерШеф. Профессионалы-2».
На битве черных фартуков как всегда было жарко. Ведь участникам шоу «МастерШеф. Профессионалы-2»
нужно было применить невероятный спектр техник, чтобы остаться в проекте. Какие 5 техник приготовления повара должны использовать в своем блюде – определяли с помощью дартса.
И так, по итогам битвы черных фартуков, в 8 выпуске шоу «МастерШеф. Профессионалы-2» покинул Володя Чахмахчян.
МастерШеф. Профессионалы-2: кто покинул шоу в 8 выпуске от 18.04.2020 / пресс-служба
Новый выпуск шоу «МастерШеф. Профессионалы-2» смотрите в следующую субботу, 25 апреля, в 19:00 на СТБ и после эфира на нашем сайте TV.UA.