МастерШеф. Профессионалы-2: шефы приготовят блюда без мяса, которые по вкусу, как мясо

Участники шоу «МастерШеф. Профессионалы» на канале СТБ уже успели выучить вкусы и предпочтения судей проекта. Но для поваров важно уметь впечатлить любого гостя, а не только постоянного клиента.

В восьмом выпуске «МастерШеф. Профессионалы-2» у участников выдастся такая возможность. К ним впервые приедут гости. И впервые в истории проекта это будут чемпионы-богатыри, тяжелоатлеты и пауэрлифтеры.

Гостей будет всего лишь семеро, но едят они точно больше, чем семь среднестатистических украинцев, – рассказывает Эктор Хименес-Браво. – Для поддержания формы им требуется большое количество белка, клетчатки и правильных углеводов в течение дня. Но, конечно, есть одно «но» для участников: их блюда должны быть полностью растительного происхождения!

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 18.04.2020) / пресс-служба канала СТБ

Задача профессионалов – приготовить блюда без мяса, которые по вкусу ничем не уступают мясным аналогам. Важно отметить, что все спортсмены не вегетарианцы. Они едят высокобелковую пищу по пять раз в день, и точно знают вкус правильно приготовленного мяса. Поэтому салатами и простыми вегетарианскими блюдами командам точно не обойтись!

Каждая команда должна приготовить 2 холодных закуски и 3 основных блюда. Таких, чтобы спортсмены вообще не поняли, что они едят не мясо.

Кто впечатлит атлетов горохом, сейтаном и тофу, увидим в субботу 18 апреля в 19:00 на канале СТБ.

Напомним,