МастерШеф. Профессионалы-2: шефы приготовят блюда без мяса, которые по вкусу, как мясо
Участники шоу «МастерШеф. Профессионалы» на канале СТБ уже успели выучить вкусы и предпочтения судей проекта. Но для поваров важно уметь впечатлить любого гостя, а не только постоянного клиента.
Гостей будет всего лишь семеро, но едят они точно больше, чем семь среднестатистических украинцев, – рассказывает Эктор Хименес-Браво. – Для поддержания формы им требуется большое количество белка, клетчатки и правильных углеводов в течение дня. Но, конечно, есть одно «но» для участников: их блюда должны быть полностью растительного происхождения!
Каждая команда должна приготовить 2 холодных закуски и 3 основных блюда. Таких, чтобы спортсмены вообще не поняли, что они едят не мясо.
Кто впечатлит атлетов горохом, сейтаном и тофу, увидим в субботу 18 апреля в 19:00 на канале СТБ.
Напомним,