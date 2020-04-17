МастерШеф. Профессионалы-2: шефы приготовят блюда без мяса, которые по вкусу, как мясо

17 апреля 2020 22:30 Юлия Крутиева
МастерШеф. Профессионалы-2: шефы приготовят блюда без мяса, которые по вкусу, как мясо
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 18.04.2020)
пресс-служба канала СТБ

Участники шоу «МастерШеф. Профессионалы» на канале СТБ уже успели выучить вкусы и предпочтения судей проекта. Но для поваров важно уметь впечатлить любого гостя, а не только постоянного клиента.

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В восьмом выпуске «МастерШеф. Профессионалы-2» у участников выдастся такая возможность. К ним впервые приедут гости. И впервые в истории проекта это будут чемпионы-богатыри, тяжелоатлеты и пауэрлифтеры.

Гостей будет всего лишь семеро, но едят они точно больше, чем семь среднестатистических украинцев, – рассказывает Эктор Хименес-Браво. – Для поддержания формы им требуется большое количество белка, клетчатки и правильных углеводов в течение дня. Но, конечно, есть одно «но» для участников: их блюда должны быть полностью растительного происхождения!

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 18.04.2020) / пресс-служба канала СТБ
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Задача профессионалов – приготовить блюда без мяса, которые по вкусу ничем не уступают мясным аналогам. Важно отметить, что все спортсмены не вегетарианцы. Они едят высокобелковую пищу по пять раз в день, и точно знают вкус правильно приготовленного мяса. Поэтому салатами и простыми вегетарианскими блюдами командам точно не обойтись! 

Каждая команда должна приготовить 2 холодных закуски и 3 основных блюда. Таких, чтобы спортсмены вообще не поняли, что они едят не мясо. 

Кто впечатлит атлетов горохом, сейтаном и тофу, увидим в субботу 18 апреля в 19:00 на канале СТБ. 

Напомним,

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СТБ Эктор Хименес-Браво Ольга Мартыновская телешоу Владимир Ярославский МастерШеф. Профессионалы-2

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