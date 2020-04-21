Від пацанки до панянки-4: мама участницы призналась, что думала, дочь шутит, говоря о самоубийстве

Эксклюзив 21 апреля 2020 18:15 Юлия Крутиева
Від пацанки до панянки-4: мама участницы призналась, что думала, дочь шутит, говоря о самоубийстве
Від пацанки до панянки 4 сезон
пресс-служба Нового канала

До проекта Вика #Боксерша Алехина не доверяла людям. И у нее были на это причины.

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Родная мама Вики Алехиной бросила девочку, когда та была совсем маленькой. А с приемными родителями у «пацанки» не получилось построить доверительные отношения. На десятой неделе реалити Вика могла изменить это. К ней в Школу леди приехала приемная мама.

Никогда не рассказывала ей о том, что творится у меня внутри, – вспоминает девушка. – А хотелось сказать и попросить помощи. Но я боялась ей открываться. Просто не доверяла никому. Чтобы заглушить боль, начала резать себе руки. Мама увидела шрамы и отвела меня к психологу. А хотелось, чтобы она сама спросила, почему я так делаю, и что у меня на душе. Она меня не понимала, а я со своей стороны вела себя с ней плохо: обижала и оскорбляла. Хочу, чтобы она меня простила за это.

Від пацанки до панянки-4: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 20.04.2020) / пресс-служба
В свою очередь мама извинилась перед Викой.

Мне даже в голову не приходило, что иногда, сказав что-то в шутку, я могла ее обидеть, – призналась женщина. – Сейчас понимаю, что была неправа. И даже когда Вика говорила о самоубийстве, я, почему-то, не расценивала это, как опасность. Думала, она шутит.

Від пацанки до панянки-4: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 20.04.2020) / пресс-служба
Научится ли Вика после откровенного разговора с приемной мамой доверять людям – узнаете по понедельникам в 19:00 в реалити «Від пацанки до панянки» на Новом канале.

Напомним,

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