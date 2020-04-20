Від пацанки до панянки-4: к участницам в Школу леди приехали их мамы
Участницы реалити Нового канала «Від пацанки до панянки» впервые за более чем два месяца встретились с родными людьми.
Наши девушки не привыкли разговаривать с родителями, как и те с ними, – говорит психолог реалити «Від пацанки до панянки» Наталия Борисова. – Поэтому нам было важно, чтобы на родительской неделе они смогли пообщаться, проговорить все свои обиды и, возможно, даже получить друг от друга прощение.
Я не могла поверить, что передо мной стоит мама, – признается «пацанка» Владислава Роговенко. – Была уверена, что на просьбу приехать она ответит: «Ехать позориться на телевидении, да еще и из Днепра в Киев? Ни за что». И бросит трубку. До сих пор не представляю, как ее уговорили.
Я чувствовала себя маленькой девочкой, к которой приехала мама, – делится еще одна героиня реалити Нового канала Виктория #Боксерша Алехина. – Чуть ли не впервые в жизни мы так искренне обнимались. Для меня это была очень теплая встреча.
Я очень напряглась, – говорит она. – Представила, что придется мириться с отцом, что для меня априори невозможно. Но в дверях стояла только мама. Честно, я не желала ее видеть. И хотела уйти. Мне было нереально трудно находиться рядом с ней.
Как пройдет родительская неделя в Школе леди? И найдут ли «пацанки» общий язык с мамами? Смотрите уже сегодня, 20 апреля, в 19:00 в реалити «Від пацанки до панянки» на Новом канале!
Напомним,