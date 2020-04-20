Від пацанки до панянки-4: к участницам в Школу леди приехали их мамы

Участницы реалити Нового канала «Від пацанки до панянки» впервые за более чем два месяца встретились с родными людьми.

Десятую неделю в Школе леди решили посвятить семье. Для всех без исключения участниц эта тема – одна из самых болезненных, поскольку большинство обид «пацанок» тянутся еще с детства. Но какая же неделя семьи без родителей? На встречу с дочерьми в Школу леди приехали их матери.

Наши девушки не привыкли разговаривать с родителями, как и те с ними, – говорит психолог реалити «Від пацанки до панянки» Наталия Борисова. – Поэтому нам было важно, чтобы на родительской неделе они смогли пообщаться, проговорить все свои обиды и, возможно, даже получить друг от друга прощение.

Від пацанки до панянки-4: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 20.04.2020) / пресс-служба Нового канала

Приезд матерей для участниц «Від пацанки до панянки» оказался неожиданностью. Они не виделись два с половиной месяца и успели соскучиться.

Я не могла поверить, что передо мной стоит мама, – признается «пацанка» Владислава Роговенко. – Была уверена, что на просьбу приехать она ответит: «Ехать позориться на телевидении, да еще и из Днепра в Киев? Ни за что». И бросит трубку. До сих пор не представляю, как ее уговорили.

Від пацанки до панянки-4: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 20.04.2020) / пресс-служба Нового канала

Я чувствовала себя маленькой девочкой, к которой приехала мама, – делится еще одна героиня реалити Нового канала Виктория #Боксерша Алехина. – Чуть ли не впервые в жизни мы так искренне обнимались. Для меня это была очень теплая встреча.

Від пацанки до панянки-4: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 20.04.2020) / пресс-служба Нового канала

Но теплой встреча была не для всех. «Пацанка» Виктория #Синяк Кошутина, неоднократно рассказывала о непростых отношениях с родителями, чуть не отказалась от встречи с мамой.

Я очень напряглась, – говорит она. – Представила, что придется мириться с отцом, что для меня априори невозможно. Но в дверях стояла только мама. Честно, я не желала ее видеть. И хотела уйти. Мне было нереально трудно находиться рядом с ней.

Как пройдет родительская неделя в Школе леди? И найдут ли «пацанки» общий язык с мамами? Смотрите уже сегодня, 20 апреля, в 19:00 в реалити «Від пацанки до панянки» на Новом канале!

Напомним,