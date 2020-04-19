Украинки-близняшки снялись в клипе Майли Сайрус

19 апреля 2020 20:00 Юлия Крутиева
Украинки-близняшки снялись в клипе Майли Сайрус
Певица Майли Сайрус
кадр из видеоклипа

На шоу Нового канала «СуперИнтуиция» пришли близняшки, которые снялись в клипе известной американской певицы.

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Не каждая молодая девушка может похвастаться съемками с мировой звездой. А вот участницы «СуперИнтуиции» Юля и Оля – могут. Когда-то Майли Сайрус приехала снимать видео на свой хит Nothing Breaks Like a Heart. И хоть в кадре близняшки появляются всего на пару секунд, по их словам, на эту небольшую роль также устраивали кастинг.

Мы прошли кастинги и потом пробы, – вспоминают девушки. – Мы были в восторге от того, что нас взяли, ведь творчество Майли нам нравилось еще до съемок. В кадре мы изображали двух девочек-подростков, которые делают селфи и примеряют на себя фильтры из соцсетей. Это длилось буквально секунды две-три, но мы очень рады! Это был классный опыт!

Украинки-близняшки снялись в клипе Майли Сайрус / пресс-служба Нового канала
К сожалению, сестрам так и не удалось познакомиться с Сайрус.

Нам не разрешили с ней контактировать, – говорят близняшки. – На съемках видели лишь ее дублера, который был одет в такое же платье.

Украинки-близняшки снялись в клипе Майли Сайрус / пресс-служба Нового канала

Але цей кліп переглянули мільйони людей, і теперь вони будуть знати, що милі близнючки, які робили селфі, – це українки!
– подбодрил девушек ведущий «СуперИнтуиции» Сергей Притула.

Смотрите шоу «СуперИнтуиция-5» – каждую среду в 19:00 на Новом канале и на нашем сайте TV.UA.

Напомним,

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