Холостяк-10: девушки восхитили образами на тематической вечеринке: монашка, Мальвина, ангел

В прошлую пятницу в 7 выпуске романтического реалити СТБ «Холостяк-10» Макс предложил участницам организовать тематическую вечеринку.

Кристина – ангел

В кого перевоплотиться – девушки придумывали сами. А вот костюмы для них подбирали Дана и Алина. Впечатлениями от образов на house-party холостячки поделились в фотоматериале.

Почему костюм ангела? Я надеялась, что девочки подойдут к выбору костюма ответственно. Но решила подстраховаться, – говорит Кристина. – Посидела, подумала и вспомнила, что у меня в гардеробе есть красивое белое платье и белые туфли. Так как выбрать самостоятельно костюм у меня не было возможности – вышло «я его слепила из того, что было» (смеется). Девочек попросила только дополнить мой образ и приобрести крылья. Все-таки вечеринка костюмированная (смеется). Не могу сказать, что я считаю себя ангелом. Нет! Разве что Victoria's Secret.

Кристина / пресс-служба канала СТБ

Дана – Грейс

Дана решила перевоплотиться в героиню сериала «Острые козырьки» – красавицу Грейс. К слову, Холостяк появился на вечеринке в образе Томаса Шелби, возлюбленного Грейс. Максу очень понравилась идея образа: «Я даже не ожидал, что такой костюм можно подобрать. Это круто».

«Острые козырьки» – это мой и Макса любимый сериал. Об этом я узнала еще на первом свидании. И запомнила (улыбается). Как только услышала о костюмированной вечеринке, сразу появилась идея одеться как героиня – возлюбленная главного героя. Ассоциирую себя с Грейс, поскольку в ней сочетается женская хитрость с острым умом и сообразительностью, – поделилась Дана. – Ну а Макса можно сравнить с Томми – такой немного хулиган, но для которого семья – превыше всего. Мне важно было не так, чтобы Макс надел костюм, как то, чтобы он заметил мою креативность и внимательность к нему. Я рада, что ему понравилась моя идея, и мы выглядели как пара.

Дана / пресс-служба канала СТБ

Даша – женщина-кошка

И хоть сначала Даша получила не тот костюм, который хотела (вместо сексуального наряда ей достался забавный), в конечном результате выглядела сногсшибательно – Алина и Дана купили ей альтернативный вариант. На Даше был латексный черный комбинезон и маска с ушками.

Почему кошка? Наверное, из-за гимнастического прошлого, – рассказала Даша. – Даже упражнение для спины такое есть, которое называется «кошечка» (улыбается). Оно было моим любимым. Вообще все мы, девушки, немного кошки. Красивая грациозная походка, манящий и томный взгляд (улыбается). Ну, и снова же, тема «козырей» еще не раскрыта (смеется). А закрывать духовку в костюме кошечки гораздо интереснее. Для меня это попадание в десятку. Кошка, прежде всего, в моей пластике. И мне хоть раз хотелось ею побыть.

Даша / пресс-служба канала СТБ

Вика – Мальвина

Для Вики Дана и Алина подобрали платье в горох и парик голубого цвета.

Я клоуна не заказывала,

– обратилась девушка к участницам. Однако в результате Вика появилась на вечеринке без парика. Элементом украшения на волосах служила голубая лента.

Вика / пресс-служба канала СТБ

Настя – Барби

Настя заказала участницам костюм куклы Барби. Девушки купили ей короткое розовое платье.

А где юбка?

– первым делом спросила участница, увидев свой наряд. Макс отметил, что такое платье отлично подойдет к голубым глазам Насти.

Настя / пресс-служба канала СТБ

Алина – Роксолана

Образ Роксоланы выбрала потому, что это единственный сериал, который я смотрела от начала до конца, и он произвел на меня действительно очень сильное впечатление, – поделилась Алина. – Я еще хотела костюм Ксены (принцессы воина), но, к сожалению, такого не нашлось, поэтому выбрала Роксолану (улыбается). Возможно, в сериале не был до конца раскрыт ее жизненный путь, но то, что я видела и слышала об этой женщине, меня действительно поразило.

Алина / пресс-служба канала СТБ

Аня – монашка

Аня появилась на вечеринке в костюме монашки. Несмотря на закрытый наряд, девушка выглядела очень эффектно – с красными губами и выразительными глазами. «Монашка с такими глазами – огонь!» – сказал Макс, увидев Аню.

Это противоречивый образ. Демона в глазах ты никак не спрячешь, сколько не одевайся в костюм монашки,

– отметила в свою очередь девушка.

Аня / instagram.com/neplyah

Напомним, на прошлой неделе Макс попрощался с Олей и Аней. Как будут развиваться отношения главного героя с остальными участницами – смотрите в эту пятницу, 24 апреля, в 19:00 в романтическом реалити «Холостяк-10» на СТБ!

Напомним,