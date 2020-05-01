Леся Никитюк похвасталась домашним луком, который сшила сама: мастерица

1 мая 2020 15:00 Катерина Даниленко
Леся Никитюк похвасталась домашним луком, который сшила сама: мастерица
Телеведущая Леся Никитюк
социальная сеть Instagram

Знаменитость на карантине не теряет время зря.

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Телеведущая Леся Никитюк на время карантина отправилась в родной Хмельницкий. Девушка проводит время в окружении самых близких людей, занимается спортом, готовит вкусную еду и снимает развлекательный контент для соцсетей.

В этот раз леди Ле похвасталась ярким нарядом, который, как сообщает, сшила сама. Так, в кадре Никитюк позирует в зеленых мини-шортах и футболке с принтом «лайм». А дополняет образ повязка от известного бренда, которая отлично подошла к костюму.

В подписи к публикации Леся отметила, что открыла сезон окрошки. Вместе с племянницей теледива дегустирует блюдо на террасе дома. Как видно на видео, компанию девушкам составил домашний любимец звезды Рафик, пес породы «Вест хайленд уайт терьер».

Сезон окрошки открыт, девочки! My look «сама шила»,
‒ утверждает Никитюк.

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К слову, знаменитость давно славится тем, что любит перешивать или шить наряды. В арсенале Леси уже около 50 нарядов собственного производства.

Напомним,

 

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