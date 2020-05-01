Уилл Смит с супругой совместными усилиями налаживают отношения в семье: карантин на пользу

1 мая 2020 12:00 Катерина Даниленко
Уилл Смит с супругой совместными усилиями налаживают отношения в семье: карантин на пользу
Американский актер Уилл Смит с женой
социальная сеть Instagram

Знаменитости преобразовывают свой союз.

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Жена голливудского актера Уилла Смита Джада Пинкетт-Смит рассказала, как самоизоляция в условиях пандемии повлияла на ее отношения с мужем. Во время ток-шоу «Red Table Talk» на Facebook актриса призналась, что за 23 года совместной жизни оказалось, что она совсем не знает своего супруга.

Буду честной. Думаю, одна из вещей, которую я поняла – то, что я совсем не знаю Уилла,
– отметила артистка.

Джада объяснила, что это чувство может быть знакомо многим, ведь за годы семейной жизни, насыщенной работой и окружающим миром, супруги создают себе некие образы партнеров в своей голове.

Затем мы держимся за них, и это наша идея о нашем партнере, но это не то, кем есть ваш партнер,
– заявляет певица.

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Сейчас, во время карантина, Джада и Уилл занялись «перестройкой» отношений. Они проходят процесс разрушения выдуманных образов, чтобы по-настоящему понять свою вторую половинку. В первую очередь звезды хотят стать друзьями.

Это близость. Просто возможность понять, кто наши любимые, за пределами того, что мы восприняли. То, чему мы с Уиллом учимся, – это дружить. Вы попадаете во все эти представления о том, как должны выглядеть интимные отношения, какими должны быть браки,
– отмечает Пинкетт-Смит.

Напомним,

Американский актер Уилл Смит с женой / социальная сеть Instagram

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