Уилл Смит с супругой совместными усилиями налаживают отношения в семье: карантин на пользу
Знаменитости преобразовывают свой союз.
Буду честной. Думаю, одна из вещей, которую я поняла – то, что я совсем не знаю Уилла,– отметила артистка.
Джада объяснила, что это чувство может быть знакомо многим, ведь за годы семейной жизни, насыщенной работой и окружающим миром, супруги создают себе некие образы партнеров в своей голове.
Затем мы держимся за них, и это наша идея о нашем партнере, но это не то, кем есть ваш партнер,– заявляет певица.
Это близость. Просто возможность понять, кто наши любимые, за пределами того, что мы восприняли. То, чему мы с Уиллом учимся, – это дружить. Вы попадаете во все эти представления о том, как должны выглядеть интимные отношения, какими должны быть браки,– отмечает Пинкетт-Смит.
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