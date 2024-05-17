Пісня мого життя 10 випуск від 05.05.2024 дивитися онлайн

Пісня мого життя: дивитися 10 випуск онлайн (ефір від 05.05.2024)
пресслужба каналу 1+1 Україна
5 травня на каналі 1+1 Україна і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов фінальний 10 випуск проєкту Пісня мого життя 1 сезон. 10 випуск проєкту Пісня мого життя від 05.05.2024 дивіться онлайн на сайті TV.UA.
Дивіться у 10 випуску проєкту Пісня мого життя: 4 історії від зіркових гостей та 4 чудові пісні, що пов'язані з їхнім життям. Також буде багато співочих сюрпризів та емоційних поворотів. У 10 випуску шоу Пісня мого життя взяли участь легендарний український актор театру і кіно Володимир Горянський, українська співачка і телеведуча TAYANNA, лікар-онколог, кандидат медичних наук Андрій Безносенко та Герой України Олександр Будько на позивний ТЕРЕН. Дивіться онлайн Пісня мого життя 10 випуск від 05.05.2024.