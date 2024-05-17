Пісня мого життя 10 випуск від 05.05.2024 дивитися онлайн

17 травня 2024 18:37 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Пісня мого життя 10 випуск від 05.05.2024 дивитися онлайн
Пісня мого життя: дивитися 10 випуск онлайн (ефір від 05.05.2024)
пресслужба каналу 1+1 Україна

5 травня на каналі 1+1 Україна і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов фінальний 10 випуск проєкту Пісня мого життя 1 сезон. 10 випуск проєкту Пісня мого життя від 05.05.2024 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 10 випуску проєкту Пісня мого життя: 4 історії від зіркових гостей та 4 чудові пісні, що пов'язані з їхнім життям. Також буде багато співочих сюрпризів та емоційних поворотів. У 10 випуску шоу Пісня мого життя взяли участь легендарний український актор театру і кіно Володимир Горянський, українська співачка і телеведуча TAYANNA, лікар-онколог, кандидат медичних наук Андрій Безносенко та Герой України Олександр Будько на позивний ТЕРЕН. Дивіться онлайн Пісня мого життя 10 випуск від 05.05.2024.

10 випуск шоу Пісня мого життя дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проєкту Пісня мого життя дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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