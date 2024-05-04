Пісня мого життя 8 випуск від 21.04.2024 дивитися онлайн

Дивіться у 8 випуску проєкту Пісня мого життя: 4 історії від зіркових гостей та 4 чудові пісні, що пов'язані з їхнім життям. Також буде багато співочих сюрпризів та емоційних поворотів. У 8 випуску шоу Пісня мого життя взяли участь ведучий телепроєкту Говорить вся країна Олексій Суханов, солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька, українська співачка, учасниця Євробачення 2013 Злата Огнєвіч та український футболіст, голкіпер клубу Полісся, вихованець київського Динамо – Денис Бойко. Дивіться онлайн Пісня мого життя 8 випуск від 21.04.2024.