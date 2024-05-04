Пісня мого життя 8 випуск від 21.04.2024 дивитися онлайн

4 травня 2024 15:19 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Пісня мого життя 8 випуск від 21.04.2024 дивитися онлайн
Пісня мого життя: дивитися 8 випуск онлайн (ефір від 21.04.2024)
пресслужба каналу 1+1 Україна

21 квітня на каналі 1+1 Україна і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 8 випуск проєкту Пісня мого життя. 8 випуск проєкту Пісня мого життя від 21.04.2024 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 8 випуску проєкту Пісня мого життя: 4 історії від зіркових гостей та 4 чудові пісні, що пов'язані з їхнім життям. Також буде багато співочих сюрпризів та емоційних поворотів. У 8 випуску шоу Пісня мого життя взяли участь ведучий телепроєкту Говорить вся країна Олексій Суханов, солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька, українська співачка, учасниця Євробачення 2013 Злата Огнєвіч та український футболіст, голкіпер клубу Полісся, вихованець київського Динамо – Денис Бойко. Дивіться онлайн Пісня мого життя 8 випуск від 21.04.2024.

8 випуск шоу Пісня мого життя дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проєкту Пісня мого життя дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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