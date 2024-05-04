ДНК. Свої 3 сезон 8 випуск від 21.04.2024 дивитися онлайн

4 травня 2024 12:55 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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ДНК. Свої 3 сезон 8 випуск від 21.04.2024 дивитися онлайн
ДНК. Свої 3 сезон: дивитися 8 випуск онлайн (ефір від 21.04.2024)
youtube.com/@Telekanal_STB

21 квітня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 8 випуск проєкту ДНК. Свої 3 сезон. 8 випуск проєкту ДНК. Свої 3 сезон від 21.04.2023 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 8 випуску проєкту ДНК. Свої 3 сезон: за своє життя легендарна тренерка паралімпійського спорту Римма Старостіна виховала кілька десятків чемпіонів паралімпійських ігор Європи та світу. Коли жінка пішла із життя на початку весни 2022 року, це стало втратою для її вихованців із Луганщини, для яких тренерка стала мамою. На початку повномасштабного вторгнення частина спортсменів змогла евакуюватися з окупованої Кремінної. До проєкту ДНК. Свої звернулися приятелі, які багато років знають Римму Федорівну та її вихованців. Вони хотіли б розшукати спортсменів-вихованців відомої на весь світ тренерки та дізнатися, як склалося їхнє життя. Чи вдасться поєднати спортивну родину? Дивіться онлайн проєкт ДНК. Свої 3 сезон 8 випуск від 21.04.2024.

8 випуск проєкту ДНК. Свої 3 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проєкту ДНК. Свої дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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