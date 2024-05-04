ДНК. Свої 3 сезон 8 випуск від 21.04.2024 дивитися онлайн

Дивіться у 8 випуску проєкту ДНК. Свої 3 сезон: за своє життя легендарна тренерка паралімпійського спорту Римма Старостіна виховала кілька десятків чемпіонів паралімпійських ігор Європи та світу. Коли жінка пішла із життя на початку весни 2022 року, це стало втратою для її вихованців із Луганщини, для яких тренерка стала мамою. На початку повномасштабного вторгнення частина спортсменів змогла евакуюватися з окупованої Кремінної. До проєкту ДНК. Свої звернулися приятелі, які багато років знають Римму Федорівну та її вихованців. Вони хотіли б розшукати спортсменів-вихованців відомої на весь світ тренерки та дізнатися, як склалося їхнє життя. Чи вдасться поєднати спортивну родину? Дивіться онлайн проєкт ДНК. Свої 3 сезон 8 випуск від 21.04.2024.
8 випуск проєкту ДНК. Свої 3 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.