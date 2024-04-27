ДНК. Свої 3 сезон 7 випуск від 14.04.2024 дивитися онлайн

27 квітня 2024 15:07 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

Усі статті автора...

ДНК. Свої 3 сезон 7 випуск від 14.04.2024 дивитися онлайн
ДНК. Свої 3 сезон: дивитися 7 випуск онлайн (ефір від 14.04.2024)
Пресслужба каналу СТБ

14 квітня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 7 випуск проєкту ДНК. Свої 3 сезон. 7 випуск проєкту ДНК. Свої 3 сезон від 14.04.2023 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

Читайте такожПрокинься з Ектором 3 сезон: дивитися 3 випуск онлайн (ефір від 13.04.2024)
Дивіться у 7 випуску проєкту ДНК. Свої 3 сезон: вдова військовослужбовця Артема звернулася на проєкт, щоб встановити батьківство його сина Тимофія. Батько Артема запевняє – дитина не його онук. Суперечка перетворилася на судовий процес, де навіть результат тесту ДНК не допоміг переконати Руслана, адже він його вважає фіктивним. Чому у свекра виникли підозри щодо зради його невістки? Невже Ірина має свої скелети в шафі? Чому дівчину родичі Артема звинувачують у шахрайстві? Що скажуть побратими Артема, які багато чули розповідей від військового про кохану Ірину? Хто насправді говорив правду, а чиї слова не підтвердяться? Дивіться онлайн проєкт ДНК. Свої 3 сезон 7 випуск від 14.04.2024.

7 випуск проєкту ДНК. Свої 3 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проєкту ДНК. Свої дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

СТБ телешоу телешоу онлайн відео Тетяна Висоцька ДНК. Свої телешоу 2024 ДНК. Свої 3 сезон

Матеріали на тему

МастерШеф 13 сезон: дивитися 12 випуск онлайн (ефір від 27.04.2024)
Телешоу

МастерШеф 13 сезон: дивитися 12 випуск онлайн (ефір від 27.04.2024)
Я люблю Україну 3 сезон: дивитися 6 випуск онлайн (ефір від 14.04.2024)
Телешоу

Я люблю Україну 3 сезон: дивитися 6 випуск онлайн (ефір від 14.04.2024)
Прокинься з Ектором 3 сезон: дивитися 3 випуск онлайн (ефір від 13.04.2024)
Телешоу

Прокинься з Ектором 3 сезон: дивитися 3 випуск онлайн (ефір від 13.04.2024)
Ліга Сміху. Волонтерський десант 3 сезон дивитися онлайн випуск від 12.04.2024
Телешоу

Ліга Сміху. Волонтерський десант 3 сезон дивитися онлайн випуск від 12.04.2024
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

МастерШеф 13 сезон: дивитися 11 випуск онлайн (ефір від 20.04.2024)

МастерШеф 13 сезон: дивитися 11 випуск онлайн (ефір від 20.04.2024)
МастерШеф 13 сезон: хто залишив проєкт в 11 випуску від 20.04.2024

МастерШеф 13 сезон: хто залишив проєкт в 11 випуску від 20.04.2024
МастерШеф 13 сезон: дивитися 9 випуск онлайн (ефір від 06.04.2024)

МастерШеф 13 сезон: дивитися 9 випуск онлайн (ефір від 06.04.2024)
ДНК. Свої 3 сезон: дивитися 6 випуск онлайн (ефір від 07.04.2024)

ДНК. Свої 3 сезон: дивитися 6 випуск онлайн (ефір від 07.04.2024)

Популярне відео

МастерШеф 13 сезон: дивитися 11 випуск онлайн (ефір від 20.04.2024)

МастерШеф 13 сезон: дивитися 11 випуск онлайн (ефір від 20.04.2024)
МастерШеф 13 сезон: дивитися 9 випуск онлайн (ефір від 06.04.2024)

МастерШеф 13 сезон: дивитися 9 випуск онлайн (ефір від 06.04.2024)
ДНК. Свої 3 сезон: дивитися 6 випуск онлайн (ефір від 07.04.2024)

ДНК. Свої 3 сезон: дивитися 6 випуск онлайн (ефір від 07.04.2024)
Пісня мого життя: дивитися 6 випуск онлайн (ефір від 07.04.2024)

Пісня мого життя: дивитися 6 випуск онлайн (ефір від 07.04.2024)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK