ДНК. Свої 3 сезон 7 випуск від 14.04.2024 дивитися онлайн

Дивіться у 7 випуску проєкту ДНК. Свої 3 сезон: вдова військовослужбовця Артема звернулася на проєкт, щоб встановити батьківство його сина Тимофія. Батько Артема запевняє – дитина не його онук. Суперечка перетворилася на судовий процес, де навіть результат тесту ДНК не допоміг переконати Руслана, адже він його вважає фіктивним. Чому у свекра виникли підозри щодо зради його невістки? Невже Ірина має свої скелети в шафі? Чому дівчину родичі Артема звинувачують у шахрайстві? Що скажуть побратими Артема, які багато чули розповідей від військового про кохану Ірину? Хто насправді говорив правду, а чиї слова не підтвердяться? Дивіться онлайн проєкт ДНК. Свої 3 сезон 7 випуск від 14.04.2024.
7 випуск проєкту ДНК. Свої 3 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.