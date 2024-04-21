ДНК. Свої 3 сезон 6 випуск від 07.04.2024 дивитися онлайн

21 квітня 2024 16:00 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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ДНК. Свої 3 сезон 6 випуск від 07.04.2024 дивитися онлайн
ДНК. Свої 3 сезон: дивитися 6 випуск онлайн (ефір від 07.04.2024)
youtube.com/@Telekanal_STB

7 квітня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 6 випуск проєкту ДНК. Свої 3 сезон. 6 випуск проєкту ДНК. Свої 3 сезон від 07.04.2023 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 6 випуску проєкту ДНК. Свої 3 сезон: героїня випуску Олена пробула в СІЗО в полоні окупантів довгі місяці. Чоловік Олени – військовослужбовець, який понад пів року не знав про місце перебування своєї дружини. Що інкримінували Олені загарбники, аби мати вигадані підстави для її арешту, після якого було трудове рабство? Яку підлу схему придумали для цього, проводячи зйомки відеоролика за власним сценарієм? Через які тортури пройшли українські активісти в російських катівнях? Дивіться онлайн проєкт ДНК. Свої 3 сезон 6 випуск від 07.04.2024.

6 випуск проєкту ДНК. Свої 3 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проєкту ДНК. Свої дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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