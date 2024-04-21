ДНК. Свої 3 сезон 6 випуск від 07.04.2024 дивитися онлайн

Дивіться у 6 випуску проєкту ДНК. Свої 3 сезон: героїня випуску Олена пробула в СІЗО в полоні окупантів довгі місяці. Чоловік Олени – військовослужбовець, який понад пів року не знав про місце перебування своєї дружини. Що інкримінували Олені загарбники, аби мати вигадані підстави для її арешту, після якого було трудове рабство? Яку підлу схему придумали для цього, проводячи зйомки відеоролика за власним сценарієм? Через які тортури пройшли українські активісти в російських катівнях? Дивіться онлайн проєкт ДНК. Свої 3 сезон 6 випуск від 07.04.2024.
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