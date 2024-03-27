ДНК. Свої 3 сезон: проєкт розшукав заручників росіян з новокаховських катівень, серед яких були навіть діти

Телеканал СТБ продовжує соціальну місію з пошуку зниклих через повномасштабну війну українців. Щонеділі в проєкті «ДНК. Свої» з Тетяною Висоцькою ми бачимо, як команда допомагає повернути додому своїх.

Цього разу «ДНК. Свої» взялися за складну, емоційну та дуже заплутану історію – пошук людей, яких катували окупанти у Новій Каховці, що на Херсонщині.

Військовий медик Юрій Армаш прагнув розшукати тих, кого врятував і з ким поріднився у російських катівнях у Новій Каховці. Чоловік понад рік був у полоні окупантів і одразу після обміну взявся розшукувати побратимів. Та зробити самотужки це виявилося не так просто. Тому без жодного сумніву звернувся на проєкт «ДНК. Свої».

Юрій розповів, що кожен, з ким перетинався у російських застінках, йому запам’ятався і запав у душу. Серед них був і військовий Владислав, який став майже спорідненою душею.

У полоні ми відчували один-одного як брати. Це складно пояснити, якщо не пережив подібного, – додає Юрій Армаш.

Владислава журналісти проєкту розшукали на службі. Хлопець, попри проблеми зі здоров’ям, після виходу з полону знов повернувся до війська.

Також Юрію Армашу не йшла з голови активістка Олена Петрівна. Вона навіть під загрозою власному життю примудрялася тримати бойовий дух іншим полоненим. Це ж підтверджує і військовий Владислав.

Вона була нашою мамою і стержнем, який тримав нас і не давав опускати очі. Всі чотири з половиною місяці на новокаховських підвалах ми були поряд. Ми пережили багато чого. Дуже б хотілося побачити її, дізнатися, як склалося її життя, – наголосив Юрій.

Проєкт «ДНК. Свої» розшукав заручників росіян з новокаховських катівень / Пресслужба каналу СТБ

Виявилося, що Олена Петрівна виїхала з окупації, живе в Німеччині та забути пережите не змогла. Жінка навіть зберегла календар свого полону, що розтягнувся на 84 нестерпних дні:

«Пташечками» я позначала сильні катування. «Крапками» – більш-менш терпимі. А те, що підкреслила, то були взагалі нестерпні. Вони (росіяни) мені сказали – «таких як ти, с*ка, треба розривати й розкидати собакам, а кулю тобі треба заслужити», – розказує зі сльозами на очах Олена Петрівна.

Та, попри болючі спогади, дізнавшись, що її розшукує Юрій та інший ексбранець, жінка одразу ж приїхала до Києва.

Крім дорослих «на підвалах» у Новій Каховці опинилися й діти. Тутешні школярі вели партизанську роботу у тилу ворога. Серед них – учень Даня, сміливості якого могли позаздрити багато дорослих. Тому героям програми особливо важливо було дізнатися, де зараз знаходиться хлопець. Журналісти проєкту встановили, що Данилові вдалося разом з родиною виїхати до Польщі.

Попри низку приємних зустрічей, що відбулися у студії «ДНК. Свої», Юрія Армаша ще особливо бентежила доля 14-річної Тетяни, яку окупанти-росіяни зґвалтували й кинули напризволяще. Тоді життя скатованої дівчинки Юрій буквально випросив в окупантів.

Фахівцям «ДНК.Свої» довелося докласти багато зусиль, щоб розшукати дівчину за кордоном. Операція з пошуку була нервовою та тривала майже два місяці. Як виявилося, Тетянка зараз у Польщі. Дівчина ні на мить не забувала про Юрія та його підтримку і потайки молилася, аби вони колись побачилися, – додає Тетяна Висоцька.

Щемливі зустрічі, складні та болючі історії полонених російського табору смерті у Новій Каховці дивіться ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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