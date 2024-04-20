Прокинься з Ектором 3 сезон 2 випуск від 06.04.2024 дивитися онлайн

Дивіться у 2 випуску проєкту Прокинься з Ектором 3 сезон: цього разу до Ектора завітає справжній улюбленець українських глядачів – переможець «МастерШеф 7 сезон» та учасник «МастерШеф. Битва сезонів» Пава! Ектор приголомшить вас унікальними рецептами, спробує покарати Паву за конкуренцію, а також кине виклик шефу! Чи встигне Пава вигадати рецепт холостяцького сніданку та приготувати його всього за 10 хвилин? Який конкурс шоу МастерШеф він ненавидить найбільше? Чи зможе Ектор Хіменес-Браво здивувати кухаря експериментами з топінамбуром? Хочете дізнатися цікавий рецепт маринаду та побачити оригінальний гратен без картоплі? Тоді готуйте кулінарні записники! Дивіться онлайн Прокинься з Ектором 3 сезон 2 випуск від 06.04.2024.