Прокинься з Ектором 3 сезон 2 випуск від 06.04.2024 дивитися онлайн

20 квітня 2024 15:35 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Прокинься з Ектором 3 сезон 2 випуск від 06.04.2024 дивитися онлайн
Прокинься з Ектором 3 сезон: дивитися 2 випуск онлайн (ефір від 06.04.2024)
Пресслужба каналу СТБ

6 квітня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 2 випуск 3 сезону шоу Прокинься з Ектором. 2 випуск проєкту Прокинься з Ектором 3 сезон від 06.04.2024 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 2 випуску проєкту Прокинься з Ектором 3 сезон: цього разу до Ектора завітає справжній улюбленець українських глядачів – переможець «МастерШеф 7 сезон» та учасник «МастерШеф. Битва сезонів» Пава! Ектор приголомшить вас унікальними рецептами, спробує покарати Паву за конкуренцію, а також кине виклик шефу! Чи встигне Пава вигадати рецепт холостяцького сніданку та приготувати його всього за 10 хвилин? Який конкурс шоу МастерШеф він ненавидить найбільше? Чи зможе Ектор Хіменес-Браво здивувати кухаря експериментами з топінамбуром? Хочете дізнатися цікавий рецепт маринаду та побачити оригінальний гратен без картоплі? Тоді готуйте кулінарні записники! Дивіться онлайн Прокинься з Ектором 3 сезон 2 випуск від 06.04.2024.

2 випуск проєкту Прокинься з Ектором 3 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проєкту Прокинься з Ектором дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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