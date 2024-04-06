Прокинься з Ектором 3 сезон 1 випуск від 30.03.2024 дивитися онлайн

Дивіться у 1 випуску проєкту Прокинься з Ектором 3 сезон: до свого наставника завітала суддя шоу МастерШеф 13 сезон Ольга Мартиновська. Зіркові шефи вирішили переосмислити кабачок, який всі ми звикли смажити або запікати. Як смакуватиме Хаш-Браун із кабачків? Чи можна приготувати ці овочі по-азійськи? Під час спільного готування в шоу Прокинься з Ектором Ольга Мартиновська розкриє ексклюзивні подробиці особистого життя, розповість, як балансує між коханням і роботою, а також покаже, який улюблений сніданок вона готує для доньки Віри. Дивіться онлайн Прокинься з Ектором 3 сезон 1 випуск від 30.03.2024.