Прокинься з Ектором 3 сезон 1 випуск від 30.03.2024 дивитися онлайн

6 квітня 2024 16:52 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Прокинься з Ектором 3 сезон 1 випуск від 30.03.2024 дивитися онлайн
Прокинься з Ектором 3 сезон: дивитися 1 випуск онлайн (ефір від 30.03.2024)
Пресслужба каналу СТБ

30 березня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 1 випуск 3 сезону шоу Прокинься з Ектором. 1 випуск проєкту Прокинься з Ектором 3 сезон від 30.03.2024 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 1 випуску проєкту Прокинься з Ектором 3 сезон: до свого наставника завітала суддя шоу МастерШеф 13 сезон Ольга Мартиновська. Зіркові шефи вирішили переосмислити кабачок, який всі ми звикли смажити або запікати. Як смакуватиме Хаш-Браун із кабачків? Чи можна приготувати ці овочі по-азійськи? Під час спільного готування в шоу Прокинься з Ектором Ольга Мартиновська розкриє ексклюзивні подробиці особистого життя, розповість, як балансує між коханням і роботою, а також покаже, який улюблений сніданок вона готує для доньки Віри. Дивіться онлайн Прокинься з Ектором 3 сезон 1 випуск від 30.03.2024.

1 випуск проєкту Прокинься з Ектором 3 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проєкту Прокинься з Ектором дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

 

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