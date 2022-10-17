Прокинься з Ектором 2022: дивитися 12 випуск онлайн (ефір від 15.10.2022)

Дивіться у 12 випуску проєкту Прокинься з Ектором 2022: кухню відвідав учасник МастерШеф. Професіонали 3 Влад Цимбалюк, який активно допомагає українцям у волонтерському штабі. Шеф-кухар звернувся до Ектора із цікавим запитанням: що приготувати з пакету гуманітарної допомоги? Ектор-Хіменес Браво здивує оригінальним рецептом панкейків із сардини, а Владислав розповість, як змінилося його життя після російського вторгнення. Якими були плани до 24 лютого? Чим саме шеф-кухар займається у штабі? Що вразило Владислава після повернення до деокупованої Київської області? Записуйте рецепт і дізнайтесь всі подробиці прямо зараз. Дивіться онлайн проєкт Прокинься з Ектором 2022 випуск 12 від 15.10.2022.