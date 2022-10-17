Прокинься з Ектором 2022: дивитися 12 випуск онлайн (ефір від 15.10.2022)

17 октября 2022 20:48 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

Усі статті автора...

Прокинься з Ектором 2022: дивитися 12 випуск онлайн (ефір від 15.10.2022)
Прокинься з Ектором 2022: дивитися 12 випуск онлайн (ефір від 15.10.2022)
Пресслужба каналу СТБ

15 жовтня на СТБ та на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 12 випуск проєкту Прокинься з Ектором 2022. 12 випуск проєкту Прокинься з Ектором 2022 від 15.10.2022 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

Читайте такожМастерШеф. Битва сезонів: дивитися 8 випуск онлайн (ефір від 08.10.2022)
Дивіться у 12 випуску проєкту Прокинься з Ектором 2022: кухню відвідав учасник МастерШеф. Професіонали 3 Влад Цимбалюк, який активно допомагає українцям у волонтерському штабі. Шеф-кухар звернувся до Ектора із цікавим запитанням: що приготувати з пакету гуманітарної допомоги? Ектор-Хіменес Браво здивує оригінальним рецептом панкейків із сардини, а Владислав розповість, як змінилося його життя після російського вторгнення. Якими були плани до 24 лютого? Чим саме шеф-кухар займається у штабі? Що вразило Владислава після повернення до деокупованої Київської області? Записуйте рецепт і дізнайтесь всі подробиці прямо зараз. Дивіться онлайн проєкт Прокинься з Ектором 2022 випуск 12 від 15.10.2022.

12 випуск проєкту Прокинься з Ектором 2022 дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проєкту Прокинься з Ектором 2022 дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

СТБ телешоу Прокинься з Ектором телешоу онлайн телешоу 2022 відео Ектор Хіменес-Браво Прокинься з Ектором 2022 Владислав Цимбалюк

Матеріали на тему

Аферисти в сітях 7 сезон: дивитися 6 випуск онлайн (ефір від 15.10.2022)
Телешоу

Аферисти в сітях 7 сезон: дивитися 6 випуск онлайн (ефір від 15.10.2022)
Голос країни 12 сезон: дивитися 6 випуск онлайн (ефір від 09.10.2022)
Телешоу

Голос країни 12 сезон: дивитися 6 випуск онлайн (ефір від 09.10.2022)
Пара на мільйон: дивитися 7 випуск онлайн (ефір від 17.10.2022)
Телешоу

Пара на мільйон: дивитися 7 випуск онлайн (ефір від 17.10.2022)
Биточки зі щуки від Алекса Якутова
Їжа та рецепти

Биточки зі щуки від Алекса Якутова
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

Пара на мільйон: дивитися 5 випуск онлайн (ефір від 03.10.2022)

Пара на мільйон: дивитися 5 випуск онлайн (ефір від 03.10.2022)
Пара на мільйон: дивитися 7 випуск онлайн (ефір від 17.10.2022)

Пара на мільйон: дивитися 7 випуск онлайн (ефір від 17.10.2022)
Биточки зі щуки від Алекса Якутова

Биточки зі щуки від Алекса Якутова
Прокинься з Ектором 2022: дивитися 12 випуск онлайн (ефір від 15.10.2022)

Прокинься з Ектором 2022: дивитися 12 випуск онлайн (ефір від 15.10.2022)

Популярне відео

Пара на мільйон: дивитися 5 випуск онлайн (ефір від 03.10.2022)

Пара на мільйон: дивитися 5 випуск онлайн (ефір від 03.10.2022)
Пара на мільйон: дивитися 7 випуск онлайн (ефір від 17.10.2022)

Пара на мільйон: дивитися 7 випуск онлайн (ефір від 17.10.2022)
Прокинься з Ектором 2022: дивитися 12 випуск онлайн (ефір від 15.10.2022)

Прокинься з Ектором 2022: дивитися 12 випуск онлайн (ефір від 15.10.2022)
Голос країни 12 сезон: дивитися 6 випуск онлайн (ефір від 09.10.2022)

Голос країни 12 сезон: дивитися 6 випуск онлайн (ефір від 09.10.2022)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK