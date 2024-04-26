Прокинься з Ектором 3 сезон 3 випуск від 13.04.2024 дивитися онлайн

26 квітня 2024 19:25 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Прокинься з Ектором 3 сезон 3 випуск від 13.04.2024 дивитися онлайн
Прокинься з Ектором 3 сезон: дивитися 3 випуск онлайн (ефір від 13.04.2024)
Пресслужба каналу СТБ

13 квітня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 3 випуск 3 сезону шоу Прокинься з Ектором. 3 випуск проєкту Прокинься з Ектором 3 сезон від 13.04.2024 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 3 випуску проєкту Прокинься з Ектором 3 сезон: цього разу до Ектора завітала учасниця шоу МастерШеф 12 сезон Ірина Давиденко. Дівчина запропонувала наставнику прийняти кулінарний виклик, а саме переосмислити кукурудзу. Зазвичай її додають до салатів, смажать із нею оладки, запікають та куштують вареною. Проте сьогодні ви побачите цей злак зовсім з іншого боку, адже Ектор приготує з кукурудзи неймовірно ніжний десерт! Готові дивуватися? Хочете дізнатися, як проєкт МастерШеф допоміг Ірині знайти своє призначення та нове кохання? Який сніданок Ірина Давиденко приготує для Володимира Ярославського? Дивіться онлайн Прокинься з Ектором 3 сезон 3 випуск від 13.04.2024.

3 випуск проєкту Прокинься з Ектором 3 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проєкту Прокинься з Ектором дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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