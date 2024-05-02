Прокинься з Ектором 3 сезон 4 випуск від 20.04.2024 дивитися онлайн

Дивіться у 4 випуску проєкту Прокинься з Ектором 3 сезон: зірковий суддя шоу МастерШеф разом із Володимиром Ярославським зробить таке, чого ще точно ніхто не куштував! Кулінарний гість проєкту Прокинься з Ектором зізнався, що він обожнює готувати баклажан, а також любить працювати з тістом. Як Ектор вразить свого колегу, який є справжнім профі у випіканні хліба? Володимир Ярославський також прийме виклик від Ектора та приготує бездоганний солодкий сніданок. Але чи встигне шеф впоратися за 15 хвилин, якщо він сам взагалі ніколи не снідає? Як Ектор викриє справжню причину суворості Ярославського? І які рецепти судді МастерШеф не можуть перевершити? Дивіться онлайн Прокинься з Ектором 3 сезон 4 випуск від 20.04.2024.