Пісня мого життя 6 випуск від 07.04.2024 дивитися онлайн

21 квітня 2024 18:00 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Пісня мого життя 6 випуск від 07.04.2024 дивитися онлайн
Пісня мого життя: дивитися 6 випуск онлайн (ефір від 07.04.2024)
пресслужба каналу 1+1 Україна

7 квітня на каналі 1+1 Україна і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 6 випуск проєкту Пісня мого життя. 6 випуск проєкту Пісня мого життя від 07.04.2024 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 6 випуску проєкту Пісня мого життя: 4 історії від зіркових гостей та 4 чудові пісні, що пов'язані з їхнім життям. Також буде багато співочих сюрпризів та емоційних поворотів. У 6 випуску шоу Пісня мого життя взяли участь співачка, легенда української сцени Наталія Могилевська, тренер Голосу країни, найвідоміший український продюсер Іван Клименко, молода сучасна співачка KOLA та олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби Жан Беленюк. Дивіться онлайн Пісня мого життя 6 випуск від 07.04.2024.

6 випуск шоу Пісня мого життя дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проєкту Пісня мого життя дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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