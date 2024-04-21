Пісня мого життя 6 випуск від 07.04.2024 дивитися онлайн

Дивіться у 6 випуску проєкту Пісня мого життя: 4 історії від зіркових гостей та 4 чудові пісні, що пов'язані з їхнім життям. Також буде багато співочих сюрпризів та емоційних поворотів. У 6 випуску шоу Пісня мого життя взяли участь співачка, легенда української сцени Наталія Могилевська, тренер Голосу країни, найвідоміший український продюсер Іван Клименко, молода сучасна співачка KOLA та олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби Жан Беленюк. Дивіться онлайн Пісня мого життя 6 випуск від 07.04.2024.