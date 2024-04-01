Пісня мого життя 4 випуск від 24.03.2024 дивитися онлайн

Дивіться у 4 випуску проєкту Пісня мого життя: 4 історії від зіркових гостей та 4 чудові пісні, що пов'язані з їхнім життям. Також буде багато співочих сюрпризів та емоційних поворотів. У 4 випуску шоу Пісня мого життя взяли участь олімпійська призерка, чемпіонка світу, гордість української художньої гімнастики Ганна Різатдінова, українська акторка театру і кіно Наталка Денисенко, талановитий співак і композитор MELOVIN та телеведучий, актор та кінопродюсер Юрій Горбунов. Дивіться онлайн Пісня мого життя 4 випуск від 24.03.2024.