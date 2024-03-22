Пісня мого життя 3 випуск від 17.03.2024 дивитися онлайн

22 березня 2024 21:20 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Пісня мого життя 3 випуск від 17.03.2024 дивитися онлайн
Пісня мого життя: дивитися 3 випуск онлайн (ефір від 17.03.2024)
пресслужба каналу 1+1 Україна

17 березня на каналі 1+1 Україна і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 3 випуск проєкту Пісня мого життя. 3 випуск проєкту Пісня мого життя від 17.03.2024 – дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 3 випуску проєкту Пісня мого життя: 4 історії від зіркових гостей та 4 чудові пісні, що пов'язані з їхнім життям. Також буде багато співочих сюрпризів та емоційних поворотів. У 3 випуску шоу Пісня мого життя взяли участь українська акторка та ведуча шоу Я люблю Україну Ксенія Мішина, ведуча ТСН та 1+1 Марафон Соломія Вітвіцька, актор театру та кіно Артемій Єгоров та військовослужбовець ЗСУ, заслужений артист України Віталій Козловський. Дивіться онлайн Пісня мого життя 3 випуск від 17.03.2024.

3 випуск шоу Пісня мого життя дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проєкту Пісня мого життя дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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