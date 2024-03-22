Пісня мого життя 3 випуск від 17.03.2024 дивитися онлайн

Дивіться у 3 випуску проєкту Пісня мого життя: 4 історії від зіркових гостей та 4 чудові пісні, що пов'язані з їхнім життям. Також буде багато співочих сюрпризів та емоційних поворотів. У 3 випуску шоу Пісня мого життя взяли участь українська акторка та ведуча шоу Я люблю Україну Ксенія Мішина, ведуча ТСН та 1+1 Марафон Соломія Вітвіцька, актор театру та кіно Артемій Єгоров та військовослужбовець ЗСУ, заслужений артист України Віталій Козловський. Дивіться онлайн Пісня мого життя 3 випуск від 17.03.2024.