Пісня мого життя 2 випуск від 10.03.2024 дивитися онлайн

Дивіться у 2 випуску проєкту Пісня мого життя: 4 історії від зіркових гостей та 4 чудові пісні, що пов'язані з їхнім життям. Також буде багато співочих сюрпризів та емоційних поворотів. У 2 випуску шоу Пісня мого життя взяли участь українська співачка Оля Полякова, переможниця Нацвідбору на Євробачення-2024 Jerry Heil, Герой України та захисник Маріуполя Михайло Діанов та зіркова родина Григорій та Христина Решетники. Дивіться онлайн Пісня мого життя 2 випуск від 10.03.2024.
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