Пісня мого життя 2 випуск від 10.03.2024 дивитися онлайн

16 березня 2024 15:00 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Пісня мого життя 2 випуск від 10.03.2024 дивитися онлайн
Пісня мого життя: дивитися 2 випуск онлайн (ефір від 10.03.2024)
пресслужба каналу 1+1 Україна

10 березня на каналі 1+1 Україна і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 2 випуск проєкту Пісня мого життя. 2 випуск проєкту Пісня мого життя від 10.03.2024 – дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 2 випуску проєкту Пісня мого життя: 4 історії від зіркових гостей та 4 чудові пісні, що пов'язані з їхнім життям. Також буде багато співочих сюрпризів та емоційних поворотів. У 2 випуску шоу Пісня мого життя взяли участь українська співачка Оля Полякова, переможниця Нацвідбору на Євробачення-2024 Jerry Heil, Герой України та захисник Маріуполя Михайло Діанов та зіркова родина Григорій та Христина Решетники. Дивіться онлайн Пісня мого життя 2 випуск від 10.03.2024.

2 випуск шоу Пісня мого життя дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проєкту Пісня мого життя дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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