Говорить вся країна випуск від 23.02.2024 дивитися онлайн

Дивіться у новому випуску ток-шоу Говорить вся країна з Олексієм Сухановим: нові подробиці гучного скандалу навколо біоматеріалів військових. Українок ледь не позбавили права використовувати заморожені статеві клітини після загибелі чоловіків. Вдови б'ють на сполох, бо вважають цей закон справжнім геноцидом, а допис адвокатки Олени Павич спричинив ажіотаж в мережі. Скандальний закон набуде чинності вже в березні. Невже до того часу весь біоматеріал військових буде знищено? Коли та за яких умов жінки не зможуть народити від коханих, які загинули на війні? Дивіться онлайн Говорить вся країна новий сезон випуск від 23.02.2024.
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