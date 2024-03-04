Говорить вся країна випуск від 22.02.2024 дивитися онлайн

Дивіться у новому випуску ток-шоу Говорить вся країна з Олексієм Сухановим: історія про дівчину Ангеліну, яка все життя мріяла знайти свою біологічну сім'ю. Сьогодні це не лише бажання, а й один із шансів вижити, адже з народженням власної дитини в неї виявили захворювання серця. Ця зустріч потрібна для того, аби лікарі могли дослідити та з'ясувати хворобу Ангеліни. Чи втілиться сьогодні її мрія? Хто відніс дитину до лікарні та покинув її там? Яка жінка перешкоджала пошукам? Та чому доведеться робити тест ДНК? Дивіться онлайн Говорить вся країна новий сезон випуск від 22.02.2024.
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