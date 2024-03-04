Говорить вся країна випуск від 22.02.2024 дивитися онлайн

4 березня 2024 19:46 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Говорить вся країна випуск від 22.02.2024 дивитися онлайн
Говорить вся країна: дивитися випуск онлайн (ефір від 22.02.2024)
пресслужба каналу 1+1 Україна

22 лютого на 1+1 Україна і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов новий випуск ток-шоу Говорить вся країна 2024. Новий випуск Говорить вся країна від 22.02.2024 – дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у новому випуску ток-шоу Говорить вся країна з Олексієм Сухановим: історія про дівчину Ангеліну, яка все життя мріяла знайти свою біологічну сім'ю. Сьогодні це не лише бажання, а й один із шансів вижити, адже з народженням власної дитини в неї виявили захворювання серця. Ця зустріч потрібна для того, аби лікарі могли дослідити та з'ясувати хворобу Ангеліни. Чи втілиться сьогодні її мрія? Хто відніс дитину до лікарні та покинув її там? Яка жінка перешкоджала пошукам? Та чому доведеться робити тест ДНК? Дивіться онлайн Говорить вся країна новий сезон випуск від 22.02.2024.

Новий випуск ток-шоу Говорить вся країна з Олексієм Сухановим дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

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