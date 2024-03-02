Говорить вся країна випуск від 20.02.2024 дивитися онлайн
2 березня 2024 12:03
Говорить вся країна: дивитися випуск онлайн (ефір від 20.02.2024)
пресслужба каналу 1+1 Україна
20 лютого на 1+1 Україна і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов новий випуск ток-шоу Говорить вся країна 2024. Новий випуск Говорить вся країна від 20.02.2024 – дивіться онлайн на сайті TV.UA.
Говорить вся країна з Олексієм Сухановим: продовження історії про бійку в одному з гуртожитків на Львівщині. Таким чином старшокурсники нібито виховують перші курси, якщо ті порушують усталені правила. Виявляється, що така дідівщина в цьому гуртожитку – норма. Про неї знали, принаймні, всі студенти та коменданти, але мовчали, допоки відео бійки невідомим чином не опинилося в Інтернеті. Що ж скажуть хлопці, які вигадали правила та влаштували публічні побиття? Чи справді в скандальному гуртожитку зберігали вогнепальну зброю? Та як, зрештою, прокометує цю ситуацію директорка училища? Дивіться онлайн Говорить вся країна новий сезон випуск від 20.02.2024.
Новий випуск ток-шоу
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